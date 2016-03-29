把加强城市基础设施建设与扩投资稳增长相结合--张高丽

优客工场完成4亿元B轮融资 成为联合办公领域首个“独角兽”
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
路透北京3月29日 - 中国国务院副总理张高丽周二表示，要把加强城市基础设施建设与当前扩大有效投资、稳定经济增长有机结合起来，紮实推进城市地下综合管廊和海绵城市建设，加快城镇棚户区和危房改造。
新华社援引他在省部级领导干部提高城市规划建设管理能力研讨班座谈会上的讲话称，要推进城市管理体制改革，落实好户籍制度改革方案和居住证制度，大力建设智慧城市。
他同时强调，要把创造优良人居环境作为中心目标，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的意识，大力开展生态建设，加强污染防治和环境保护。
“科学制定规划后要立法，严禁随便改变。切实把安全工作落实到城市工作和城市发展各个环节各个领域，提高城市应急管理能力，形成全天候、系统性、现代化的城市安全保障体系。”他说。（完）
(发稿 侯向明；审校 张喜良)
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
路透北京1月19日 - 中国首支人民币商业地产私募股权基金--高和资本日前与江苏银行宣布发起设立国内首支商业地产ABS（资产支持证券）基金，规模200亿元人民币，将专注于盘活商业地产，以商业地产证券化产品作为主要投资标的。