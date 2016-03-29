把加强城市基础设施建设与扩投资稳增长相结合--张高丽

路透北京3月29日 - 中国国务院副总理张高丽周二表示，要把加强城市基础设施建设与当前扩大有效投资、稳定经济增长有机结合起来，紮实推进城市地下综合管廊和海绵城市建设，加快城镇棚户区和危房改造。

新华社援引他在省部级领导干部提高城市规划建设管理能力研讨班座谈会上的讲话称，要推进城市管理体制改革，落实好户籍制度改革方案和居住证制度，大力建设智慧城市。

他同时强调，要把创造优良人居环境作为中心目标，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的意识，大力开展生态建设，加强污染防治和环境保护。

“科学制定规划后要立法，严禁随便改变。切实把安全工作落实到城市工作和城市发展各个环节各个领域，提高城市应急管理能力，形成全天候、系统性、现代化的城市安全保障体系。”他说。（完）