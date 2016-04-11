中国经济出现一些积极变化 但下行压力仍不容忽视--国家统计局长

沪综指连二日反弹收升 投资者参与意愿不强缩量震荡为主
路透北京1月18日 - 中国股市沪综指周三连二日小幅反弹收升。分析师表示，今日大盘以缩量震荡为主，投资者参与意愿并不强，中小盘股重返疲弱。临近春节长假，投资者观望情绪逐渐浓厚，料后市大盘以低位震荡为主。
路透北京4月11日 - 中国国家统计局局长宁吉喆日前在山东调研时表示，调研显示年初以来在一系列政策措施作用下，各地经济运行总体平稳，稳中有进，出现了一些积极变化。
“但也要看到，国内外环境依然复杂严峻，行业、地区运行态势分化明显，不稳定不确定因素依然较多，经济下行压力仍不容忽视，”国家统计局网站周一新闻稿援引他的讲话称。
国家统计局近期组织了11个调研组深入15个省区市开展调研。
宁吉喆并指出，统计系统要加强经济分析研究和预测预判，为政府宏观决策提供紮实可靠的参考依据；一季度经济走势非常重要，不仅关系到今年经济发展预期目标能否实现，还关系到“十三五”时期能否开好局、起好步。
中国最新公布的3月PPI环比逾两年来首度回正，预示大宗商品价格上涨带动工业效益反弹；CPI同比涨幅持稳，暂时缓解市场对通胀风险的担忧。（完）
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(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
路透北京1月18日 - 中国股市沪综指周三连二日小幅反弹收升。分析师表示，今日大盘以缩量震荡为主，投资者参与意愿并不强，中小盘股重返疲弱。临近春节长假，投资者观望情绪逐渐浓厚，料后市大盘以低位震荡为主。
路透北京1月18日 - 中国房地产市场价格拐点已现。数据显示，12月70个大中城市房价指数同比涨幅15个月来首度回落，热点城市受调控政策影响，房价环比多持平或下跌，昔日的龙头城市全面熄火；重庆等之前较平静的二三线楼市开始升温，但在中央“房子不是用来炒的”的定位下，调控政策也紧随而来。
路透柏林/法兰克福1月17日 - 奥迪周二表示，将在中国出售更多款电动汽车，并在中国开发自动驾驶汽车，加深与其中国合作伙伴--中国第一汽车集团的合作，以在中国市场上应对奔驰(Mercedes-Benz) 和宝马汽车(BMW) 的挑战。中国是奥迪的最大市场。