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中国财经 | 2016年 4月 11日 星期一 16:28 BJT

中国经济出现一些积极变化 但下行压力仍不容忽视--国家统计局长

路透北京4月11日 - 中国国家统计局局长宁吉喆日前在山东调研时表示，调研显示年初以来在一系列政策措施作用下，各地经济运行总体平稳，稳中有进，出现了一些积极变化。

“但也要看到，国内外环境依然复杂严峻，行业、地区运行态势分化明显，不稳定不确定因素依然较多，经济下行压力仍不容忽视，”国家统计局网站周一新闻稿援引他的讲话称。

国家统计局近期组织了11个调研组深入15个省区市开展调研。

宁吉喆并指出，统计系统要加强经济分析研究和预测预判，为政府宏观决策提供紮实可靠的参考依据；一季度经济走势非常重要，不仅关系到今年经济发展预期目标能否实现，还关系到“十三五”时期能否开好局、起好步。

中国最新公布的3月PPI环比逾两年来首度回正，预示大宗商品价格上涨带动工业效益反弹；CPI同比涨幅持稳，暂时缓解市场对通胀风险的担忧。（完）

欲览详情，请点击统计局网站链接 here

(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

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