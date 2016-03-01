广东出台首个省级供给侧改革方案 三年基本实现僵尸企业出清

路透上海3月1日 - 在中央推进供给侧结构性改革的号召之下，上海证券报周二报导，广东率先出台了首个省级供给侧改革总体方案，制定了三年时间内“去降补”的时间表和路线图，拟到2018年底，基本实现“僵尸企业”市场出清。

报导指出，广东省政府正式印发的《广东省供给侧结构性改革总体方案（2016—2018年）》等六份文件还包括五个行动计划，化解房地产库存、去杠杆等方面内容；并称要“坚持供给侧改革与需求侧管理相结合”，把破解供给与需求不匹配、不协调和不平衡问题作为出发点和落脚点，从生产领域扩大有效供给，加强中高端产品和优质服务供给，减少无效和低端供给，不断增强持续增长动力。

去产能方面，文件指出，广东到2018年底，基本实现“僵尸企业”市场出清，到2016年底，全省国有关停企业全部出清；2017年底，全省国有特困企业基本脱困；去库存方面，到2018年底，广东全省商品房库存规模比2015年底的1.6亿平方米减少约12.5%。

总体方案还表示，全面摸清“僵尸企业”情况，建立国有和非国有“僵尸企业”数据库。将国有“僵尸企业”作为处置重点，在精准识别的基础上进行细化分类；出台国有企业出清重组“僵尸企业”促进结构优化的指导意见和省属国有企业出清重组“僵尸企业”促进结构优化的实施方案。同时制订淘汰落后产能计划等。

在化解房地产库存上，广东提出了“统筹推进差别化户籍制度改革”，并制定600万本省和700万外省农业转移人口及其他常住人口落户城镇方案，提高户籍人口城镇化率。

此外，在去杠杆方面，总体方案要求，到2018年底，证券、期货机构杠杆率符合相关监管指标体系要求，保险公司杠杆率全面达标，直接融资占全部融资金额的比重超过35%等。