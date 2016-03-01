广东出台首个省级供给侧改革方案 三年基本实现僵尸企业出清

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透上海3月1日 - 在中央推进供给侧结构性改革的号召之下，上海证券报周二报导，广东率先出台了首个省级供给侧改革总体方案，制定了三年时间内“去降补”的时间表和路线图，拟到2018年底，基本实现“僵尸企业”市场出清。
报导指出，广东省政府正式印发的《广东省供给侧结构性改革总体方案（2016—2018年）》等六份文件还包括五个行动计划，化解房地产库存、去杠杆等方面内容；并称要“坚持供给侧改革与需求侧管理相结合”，把破解供给与需求不匹配、不协调和不平衡问题作为出发点和落脚点，从生产领域扩大有效供给，加强中高端产品和优质服务供给，减少无效和低端供给，不断增强持续增长动力。
去产能方面，文件指出，广东到2018年底，基本实现“僵尸企业”市场出清，到2016年底，全省国有关停企业全部出清；2017年底，全省国有特困企业基本脱困；去库存方面，到2018年底，广东全省商品房库存规模比2015年底的1.6亿平方米减少约12.5%。
总体方案还表示，全面摸清“僵尸企业”情况，建立国有和非国有“僵尸企业”数据库。将国有“僵尸企业”作为处置重点，在精准识别的基础上进行细化分类；出台国有企业出清重组“僵尸企业”促进结构优化的指导意见和省属国有企业出清重组“僵尸企业”促进结构优化的实施方案。同时制订淘汰落后产能计划等。
在化解房地产库存上，广东提出了“统筹推进差别化户籍制度改革”，并制定600万本省和700万外省农业转移人口及其他常住人口落户城镇方案，提高户籍人口城镇化率。
此外，在去杠杆方面，总体方案要求，到2018年底，证券、期货机构杠杆率符合相关监管指标体系要求，保险公司杠杆率全面达标，直接融资占全部融资金额的比重超过35%等。
此前召开的中央经济工作会议将去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板列为2016年经济工作五大任务。中国供给侧改革策略终于从“纸上谈兵”落到了实际政策操作层面。 （完） (发稿 吴芳； 审校 林高丽)
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