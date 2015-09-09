季度GDP核算改为分季核算 平均变化约0.1个百分点--中国国家统计局

路透北京9月9日 - 中国国家统计局周三表示，从2015年三季度开始实施季度国内生产总值（GDP）核算改革，从以前的累计核算改为分季核算，各季GDP绝对额有些变化但速度变化不大。

统计局网站刊登新闻稿并称，从三季度开始统计局开始公布的GDP数据，将包括现价分季绝对额、不变价分季绝对额、不变价分季同比增速和环比增速，同时公布现价累计绝对额、不变价累计绝对额和不变价累计同比增速。

“分季核算与累计核算的各季度GDP增速变化不大，1992年以来的各季度GDP不变价同比增速，平均变化在0.1个百分点左右，”统计局副局长许宪春在答记者问中称。

他表示，在以累计为基础的统计调查中，累计数据通常含有对前面季度中出现的遗漏、重复及误报的调整，因而通过两个相邻季度累计GDP相减得到的当季数据难以准确反映本季实际。

为适应分季GDP核算改革的要求，统计局对1992年以来的季度GDP数据进行了全面修订。

主要修订结果如下：

GDP绝对额（亿元人民币） 比上年同期增长（%）

1季度 2季度 3季度 4季度 全年 1季度 2季度 3季度 4季度 全年

1992 5235 6537 7123 8174 27068 13.6 14.1 14.6 14.6 14.3

1993 6803 8416 9305 11000 35524 15.4 13.4 13 14.2 13.9

1994 9338 11567 12765 14790 48460 14.2 13.3 13.2 12.2 13.1

1995 12066 14728 16035 18301 61130 12 10.9 10.5 10.8 11

1996 14573 17286 18458 21256 71572 10.9 9.4 9.3 10.3 9.9

1997 16623 19298 20339 23170 79429 10.1 10 8.6 8.6 9.2

1998 17977 20428 21607 24872 84884 7.2 6.9 7.8 9.1 7.8

1999 19275 21684 22865 26364 90188 8.8 7.8 7.6 6.7 7.6

2000 21215 24129 25492 28940 99776 8.6 9 8.8 7.5 8.4

2001 23950 26796 28086 31438 110270 9.4 8.5 8 7.6 8.3

2002 26133 29246 30971 34652 121002 8.8 8.7 9.6 9.1 9.1

2003 29631 32563 34968 39402 136565 11 9.1 10 10 10

2004 34291 38713 41436 46275 160714 10.5 11.5 9.8 8.8 10.1

2005 40131 44748 47550 53466 185896 11 11 10.8 12.4 11.3

2006 46678 52560 55468 62950 217657 12.5 13.6 12.2 12.5 12.7

2007 56687 64649 68790 77894 268019 13.8 14.9 14.2 13.9 14.2

2008 68778 78538 81619 87816 316752 11.5 10.9 9.6 7.1 9.6

2009 73284 83614 88923 99808 345629 6.2 8 10.4 11.7 9.2

2010 86684 99060 104951 118208 408903 12.2 10.7 9.9 10 10.6

2011 103457 118465 125279 136922 484124 10.2 9.9 9.4 8.7 9.5

2012 116148 130766 136723 150486 534123 8 7.5 7.4 8 7.7

2013 128084 143032 150720 166184 588019 7.8 7.5 7.9 7.6 7.7

2014 138738 155201 163467 178733 636139 7.3 7.4 7.2 7.2 7.3

2015 147962 166216

7 7

注：绝对额按当年价计算，增长速度按不变价计算。（完）

欲览分三次产业及分主要行业的修订结果，请点击国家统计局数据库 data.stats.gov.cn/index.htm

欲览统计局主要季度GDP主要修订结果公告，请点击 here

欲览统计局副局长答记者问，请点击 here

(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)

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