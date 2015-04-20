焦点：随着中国经济增长放缓 改革派与支持刺激派分歧扩大

记者 药朝清

路透北京4月17日 - 随着中国的经济增长降至25年来最低，政府的智库和经济顾问们分裂成为两个阵营，一派主张加大刺激力度以遏制增长放缓，另一派则强调结构性改革是实现持续增长的路径。

智库之间的争论体现在中国领导人的矛盾态度中。他们也认为需要适应经济增长更慢但质量更好的“新常态”，但又担心经济进一步放缓可能会引发债务违约、失业和社会动荡等问题。

为了防止经济增速跌破7%，一些经济学家敦促政府加大政策支持力度。自去年11月以来，中国已经两次降息，一次下调银行存款准备金率。

“就业是一个相对滞后的指标；如果下滑持续下去，肯定会对就业产生冲击和影响”，一家颇有背景的经济智库的资深经济学家匿名表示。

“我们还有必要继续降息降准并减税，汇率也应该更加灵活一些。”

尽管有迹象显示一些地区失业人口增加，包括东北老工业基地，但就业状况目前仍稳定。国务院总理李克强上周到东北考察，承诺抵御经济的下行压力。

“实际下行压力可能比数据反映的大，”一位为政府提供顾问服务的经济学家表示。

“现在最难过的并不在于经济下行本身。很多企业负债还不了银行贷款，应该尽快增加货币供应把实际利率降下来。”

这位经济学家呼吁今年继续降低银行存款准备金率，或许较当前的19.5%调低3-4个百分点，人民币贬值也会有助于出口企业。

尽管央行降息降准，但通胀下降让实质借贷成本仍维持在高位。

兴业银行首席分析师鲁政委也呼吁通过人民币贬值来支撑经济成长，但中国领导层担心这会进一步鼓励资本流出。李克强排除了这种可能性，同时承认实现2015年经济成长目标并不轻松。

“只有降息降准，增加融资增加投资，这些只对中国经济有脉冲效应但无法摆脱下行的势头，”鲁政委称。

**刺激还是泡沫**

不过其他专家表示，政府应当汲取上次出重手刺激经济留下后患的教训，允许经济增长放慢。中国上次出台大规模经济刺激计划是在全球金融危机之后，令国有企业和地方政府背负沉重债务负担，而有时只是为了一些价值存疑的项目。

这些经济专家认为，应实施改革让经济更加高效并且能对市场信号作出反应，只不过短期内要让实力不济的企业破产，并砍掉冗余的工作岗位；改革将带来更有质量的增长，而过度刺激则可能催生危险的资产泡沫。

“他们(领导层)有些担心经济，但是政策作用有限，主要是以前投资搞得太大了，”发改委下属一家智库的经济学家表示。

中国社会科学院副院长蔡昉也希望把重点放在改革上，并呼吁放松计划生育政策和户籍制度。

“我们用了各种办法想适度地刺激经济增长，但是很显然不太管用了，”他上个月在一次高层会议上说。

“这将让我们的决策者逐渐认识到，中国未来的经济增长潜力不能用传统的办法，传统的手段，必须转向通过改革获得改革红利。”

改革红利应当包括政府为经济减轻债务负担设定的长期目标，但过度刺激却有可能进一步吹大投机泡沫。

“如果货币政策进一步放水，会刺激它(股市)更疯狂上涨，”社科院另一名经济学家指出，“政府现在是骑虎难下。”(完)

(编译 李春喜/李爽/徐文焰；审校 王颖)

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