中国经济下行压力依然较大 将加大定向调控力度--政治局会议（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月30日 - 中国中共中央政治局周四召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作，表示中国经济下行压力依然较大，下半年要保持宏观政策连续性稳定性，在区间调控的基础上加大定向调控力度。
中央人民广播电台报导称，政治局会议提出坚持积极财政政策不变调；稳健的货币政策要松紧适度，保持合理流动性。
会议称，上半年经济增长与预期目标相符，主要经济指标有所回升，结构调整继续推进，同时经济下行压力依然较大，一些企业经营困难，经济增长新动力不足和旧动力减弱的结构性矛盾依然突出。
中国经济处于三期叠加的特殊阶段，经济发展步入新常态。既要保持战略定力，推动结构战略调整，又要树立危机应对和风险管控意识，及时发现和果断处理可能发生的各类矛盾和风险。
做好下半年工作，会议提出要坚持稳中求进总基调，坚持宏观政策要稳，微观政策要活，社会政策要托底的总体思路，保持宏观政策连续性稳定性，在区间调控基础上加大定向调控力度，及时进行预调微调，高度重视应对经济下行压力，防范和化解系统性风险，保持经济运行在合理区间。
在政策方面，坚持积极的财政政策不变调，保持公共支出力量，继续减轻企业负担，引导和撬动更多民间资金增加投入。稳健的货币政策要松紧适度，保持合理的流动性。
同时，要把改革作为调整结构的根本依靠，重点推进国企、财税、金融等体制机制改革。要切实加强民生保障，把保障就业放在突出位置。
央广并报导了7月24日中共中央召开的党外人士座谈会，中共中央总书记习近平在会上称必须保持战略定力，主动适应增长速度换挡、发展方式转变、经济结构调整、增长动力转换的新形势。
他表示，要坚持以提高经济质量效益为中心，狠抓工作落实，保持宏观政策稳定，加强政策落实，要继续推进改革，既要勇于破又要善于立，创造良好市场环境，要守住风险底线，加强民生保障。
政治局会议还研究进一步推进西藏经济社会发展和长治久安工作，决定设立中央统一战线工作领导小组。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
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