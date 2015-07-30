中国经济下行压力依然较大 将加大定向调控力度--政治局会议（更新版）

路透北京7月30日 - 中国中共中央政治局周四召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作，表示中国经济下行压力依然较大，下半年要保持宏观政策连续性稳定性，在区间调控的基础上加大定向调控力度。

中央人民广播电台报导称，政治局会议提出坚持积极财政政策不变调；稳健的货币政策要松紧适度，保持合理流动性。

会议称，上半年经济增长与预期目标相符，主要经济指标有所回升，结构调整继续推进，同时经济下行压力依然较大，一些企业经营困难，经济增长新动力不足和旧动力减弱的结构性矛盾依然突出。

中国经济处于三期叠加的特殊阶段，经济发展步入新常态。既要保持战略定力，推动结构战略调整，又要树立危机应对和风险管控意识，及时发现和果断处理可能发生的各类矛盾和风险。

做好下半年工作，会议提出要坚持稳中求进总基调，坚持宏观政策要稳，微观政策要活，社会政策要托底的总体思路，保持宏观政策连续性稳定性，在区间调控基础上加大定向调控力度，及时进行预调微调，高度重视应对经济下行压力，防范和化解系统性风险，保持经济运行在合理区间。

在政策方面，坚持积极的财政政策不变调，保持公共支出力量，继续减轻企业负担，引导和撬动更多民间资金增加投入。稳健的货币政策要松紧适度，保持合理的流动性。

同时，要把改革作为调整结构的根本依靠，重点推进国企、财税、金融等体制机制改革。要切实加强民生保障，把保障就业放在突出位置。

央广并报导了7月24日中共中央召开的党外人士座谈会，中共中央总书记习近平在会上称必须保持战略定力，主动适应增长速度换挡、发展方式转变、经济结构调整、增长动力转换的新形势。

他表示，要坚持以提高经济质量效益为中心，狠抓工作落实，保持宏观政策稳定，加强政策落实，要继续推进改革，既要勇于破又要善于立，创造良好市场环境，要守住风险底线，加强民生保障。

政治局会议还研究进一步推进西藏经济社会发展和长治久安工作，决定设立中央统一战线工作领导小组。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)

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