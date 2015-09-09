中国实施更有力度财政政策 中央基建投资预算已下达96%--财政部

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月9日 - 中国财政部周二表示，中国经济下行压力依然较大，未来将实施更有力度的财政政策，统筹资金推动重大建设项目加快实施；目前转移支付资金已下达全年预算的95%，而截至8月31日中央基建投资预算已经下达96%。
财政部网站刊登新闻稿并称，要加快推广PPP模式，尽快设立中国PPP引导基金；并尽快核定并下达各地债务限额，地方可在债务限额内统筹资金支持重点项目建设。
以下为财政部1-7月积极财政政策实施情况重点数据摘录：
--1-7月财政部加快下达中央对地方转移支付资金，目前已下达全年预算的95%。
--加快下达中央基建投资预算，截至8月31日已下达96%。
--在棚户区改造配套基础设施、城镇污水处理设施配套管网等重点领域，新增中央投资505亿元。
--积极盘活存量资金，初步统计已收回中央部门及单位财政存量资金131亿元，地方收回同级各部门及单位2438亿元。
--截至8月27日，已有34个省份发行地方债共计18,243.3亿元，占今年已下达额度的48%，其中通过公开发行方式发行地方债13,682.4亿元。
以下为财政部下一步财政政策措施建议的要点摘录：
1）实施更有力度的财政政策
--统筹资金推动重大建设项目加快实施，建立盘活存量资金的约束与激励机制，督促各部门和地方加快消化已收回的存量资金，用于发展急需的重点领域。
--加大降税清费力度，将小微企业减半征收所得税标准由年应纳税所得额20万元以内提高到30万元以内，并继续清理涉企收费。
--加快增设口岸免税店，扩大国内消费。
--加快设立国家中小企业发展基金和新兴产业创业投资引导基金。
2）加快推广PPP模式
--尽快设立中国PPP引导基金，并抓紧制订PPP项目财政管理办法，印发物有所值评价指引，研究出台“以奖代补”措施。
--严格筛选新一批适宜采用PPP模式的项目，着力推动形成能复制、可推广的案例。
3）进一步规范地方政府债务管理
--指导地方做好已下达额度债券发行工作，完善地方债券市场的发行定价机制。
--尽快核定并下达各地债务限额，地方可在债务限额内统筹资金支持重点项目建设。
--支持加大地方融资力度，确保棚改等在建项目后续融资，保障基础设施投入资金来源。
4）深入推进财税体制改革
--制订出台全面推进预算公开工作意见、中央国有资本经营预算管理办法及配套政策，继续推进中期财政规划管理、盘活财政存量资金等工作，逐步扩大政府购买服务范围和规模。
--加快税制改革，适时推进营改增试点，推进消费税改革，研究全面实施资源税费改革方案，研究个人所得税改革方案。
--研究提出理顺中央与地方事权和支出责任划分的指导意见。
--开展国有资本运营公司和投资公司试点。（完）
欲览详情，请点击财政部网站链接 here (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
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