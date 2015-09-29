中国制造2025公布技术路线图 明确信息技术十大发展方向--新华

路透北京9月29日 - 新华社周二援引国家制造强国建设战略咨询委员会报导称，《〈中国制造2025〉重点领域技术路线图（2015版）》正式发布，明确了新一代信息技术产业等十大领域的发展方向和目标，这是中国制造2025的首个技术路线图。

路线图涉及的十大重点领域包括新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农业装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械。

据报导，十大领域分了23个重点方向，每个重点方向又分若干重点产品。其中，新一代信息技术产业包括四个方向，分别是集成电路及专用设备、信息通信设备、操作系统与工业软件、智能制造核心信息设备；高档数控机床和机器人包括两个方向，分别是高档数控机床与基础制造装备、机器人。

航天航空装备包括四个方向，分别是飞机、航空发动机、航空机载设备与系统、航天装备。节能与新能源汽车包括节能汽车、新能源汽车、智能网联汽车。电力装备包括发电装备、输变电装备两个方向。新材料包括先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料。

报导称，未来，咨询委员会将进一步组织相关领域权威专家深入研究，及时对技术路线图进行动态调整，每两年滚动修订和发布一次新版路线图。

中国国务院今年稍早印发《中国制造2025》，部署全面推进实施制造强国战略，明确在第一个十年将提高国家制造业创新能力，推进信息化与工业化深度融合。