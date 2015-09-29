中国制造2025公布技术路线图 明确信息技术十大发展方向--新华

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月29日 - 新华社周二援引国家制造强国建设战略咨询委员会报导称，《〈中国制造2025〉重点领域技术路线图（2015版）》正式发布，明确了新一代信息技术产业等十大领域的发展方向和目标，这是中国制造2025的首个技术路线图。
路线图涉及的十大重点领域包括新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农业装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械。
据报导，十大领域分了23个重点方向，每个重点方向又分若干重点产品。其中，新一代信息技术产业包括四个方向，分别是集成电路及专用设备、信息通信设备、操作系统与工业软件、智能制造核心信息设备；高档数控机床和机器人包括两个方向，分别是高档数控机床与基础制造装备、机器人。
航天航空装备包括四个方向，分别是飞机、航空发动机、航空机载设备与系统、航天装备。节能与新能源汽车包括节能汽车、新能源汽车、智能网联汽车。电力装备包括发电装备、输变电装备两个方向。新材料包括先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料。
报导称，未来，咨询委员会将进一步组织相关领域权威专家深入研究，及时对技术路线图进行动态调整，每两年滚动修订和发布一次新版路线图。
中国国务院今年稍早印发《中国制造2025》，部署全面推进实施制造强国战略，明确在第一个十年将提高国家制造业创新能力，推进信息化与工业化深度融合。
（完） (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。