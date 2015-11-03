中国新一轮稳外贸措施酝酿中 重点支持外贸商业模式创新--报载

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海11月3日 - 中国证券报周二报道称，在外贸增速放缓大背景下，相关部门正在制定新一轮稳外贸措施，重点是支持跨境电子商务试验区等外贸新型商业模式创新发展。
报道显示，目前相关部门已完成扩大跨境电子商务试验区试点范围的实施方案，争取尽快发布实施。此外，相关部门将争取年底前启动外贸综合服务企业试点，并已制定扩大市场采购贸易方式试点的方案，争取尽快扩大试点范围。
中国前三季度进出口总值同比下降7.9%，与年初确定的6%左右的年度增长目标相去甚远。报道称，在外贸增速放缓大背景下，促进外贸稳定增长和结构调整成为相关部门当前的工作重点。
中国海关总署此前表示，中国稳外贸政策效果正在逐步显现，初步预测如果全球没有重大的政治经济突发事件，预计四季度外贸进出口总体情况比三季度要好，出口增速有望回升、进口降幅将有可能收窄。(完)
(发稿 吕雯瑾；审校 黄凯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。