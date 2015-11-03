综述：布局十三五 中国高举创新利剑冀跨越中等收入陷阱

作者 沈燕

路透北京11月3日 - 经济总量已突破10万亿美元的中国正站在经济和社会转型的十字路口，面对经济下行压力仍大的现实，区域经济发展的巨大差异，如何跨越中等收入陷阱正是其未来五年发展面临的最大挑战。

刚刚公布的中共中央关于制定十三五（2016-2020年）规划的建议就明确提出，要突破这一难题，根本出路在于创新，深化改革完善各方面机制则是确保经济平稳的重要内容。稳增长无疑仍将是中国未来五年宏观政策的首要目标。

“中国经济一直保持在合理区间，长期向好基本面没有改变，中国有条件在‘十三五’期间保持经济中高速增长，稳增长仍然是排在第一位的目标。”国家发改委主任徐绍史周二在国新办的新闻发布会上称。

他提到，中国经济的确面临下行压力，目标是稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，其中稳增长排第一位。中国现在正在采取各种措施，首先是稳定“三大需求”，即投资、消费、净出口。

会后在路透问及中国的“稳增长”和“保增长”到底有何区别时，徐绍史称，肯定是有区别的，稳增长是需要一定的增速来保持结构调整深化改革，“但我们更看重就业，居民收入和物价平稳。”

中国国家主席习近平今日则称，中国未来五年年均经济增速不应低于6.5%，方能实现两个“翻一番”目标。综合起来看，中国经济今后要保持7%左右的增速是可能的，但面临的不确定性因素也较多。此番表态也恰如其时地回应了外界对中国十三五规划建议提到的中高速发展目标到底是多少的疑虑。

所谓两个“翻一番”，是指中共十八大提出要确保到2020年全面建成小康社会，实现国内生产总值（GDP）和城乡居民人均收入比2010年翻一番的目标。

中国今年三季度和前三季度的GDP增幅均落于6.9%，而年初设定的全年增长目标为7%左右。

海通证券宏观研究员姜超、顾潇啸点评称，习近平称未来五年经济增速应不低于6.5%，以到2020年实现全面建成小康社会目标，规划建议给出路线图：改革、创新、环境、民生、国家战略等五大主线脉络清晰，助力经济稳定增长。

上周闭幕的中共十八届五中全会审议并通过关于制定“十三五”规划的建议，提出全面建成小康社会新的目标要求：经济保持中高速增长、消费对经济增长贡献明显加大，产业迈向中高端水平等。同时，为促进人口均衡发展，将全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策。

**布局十三五，规划建议涉及全方位**

如果说中共十八届三中全会的核心内容是明确改革路径，提出深化改革目标和任务，四中全会的核心议题是依法治国，那么如何实现这些政策目标无疑都落实在十三五规划的建议中。

规划建议不仅涉及宏观调控政策的方方面面，提出金融体制改革和财税体制改革，同时也对社会保障，基本公共服务均等，缩小收入差距，脱贫等提出明确的要求。

建议提出，采取相机调控、精准调控措施，适时预调微调，在区间调控基础上加大定向调控力度。稳定政策基调，增强可预期性和透明度；增强财政货币政策协调性。运用大数据技术，提高经济运行信息及时性和准确性。

深化财税体制改革。建立事权和支出责任相适应的制度，适度加强中央事权和支出责任。调动各方面积极性，考虑税种属性，进一步理顺中央和地方收入划分。建立规范的地方政府举债融资体制。

加快金融体制改革，提高金融服务实体经济效率。积极培育公开透明、健康发展的资本市场，推进股票和债券发行交易制度改革，提高直接融资比重，降低杠杆率。防止发生系统性区域性金融风险。规范发展互联网金融。加快建立巨灾保险制度。

姜超、顾潇啸的评论也认为，规划建议对改革着墨最多。亮点一是金融改革中提高直接融资比例和扩大金融业双向开放，二是国防军队改革推进机械化信息化，三是公立医院改革破除逐利机制并引入民资。

中国主要投行--中金公司点评报告则认为，“十三五”是建成全面小康社会决胜期，增长决策弹性空间小，在增长目标方面留给政府的回旋余地不大，“我们预计政府对增长下降的容忍程度将越来越低。”

中金并提到，十三五规划建议稿公布后，下一个政策关注点可能会移向年底的中央经济工作会议，此会议有望根据十三五规划的精神来确定来年的行动方面的具体目标。“目前增长压力依然较大，预计政策仍将有进一步放松的空间，但市场对此可能已经有所准备。”（完）