深化利率市场化改革 完善利率形成和调控机制--国务院

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京11月4日 - 中国国务院周三召开常务会议，确定深化利率市场化改革，加快建设适应市场需求的利率形成和调控机制。继续发挥存贷款基准利率的参考和指引作用，用好短期回购利率、再贷款、中期借贷便利等工具，理顺政策利率向债券、信贷等市场利率传导渠道，形成市场收益率曲线。
会议指出，要督促金融机构健全内控制度，增强自主合理定价能力和风险管理水平；同时加强对非理性定价行为的监督管理，采取差别存款准备金率等方式激励约束利率定价行为，强化行业自律和风险防范，“防控和监管越到位，利率市场化程度就会越高。”
常务会议还表示，将研究设立国家融资担保基金，缓解小微企业融资难题；鼓励金融机构对有市场、有效益企业加大信贷投放，推广大型制造设备、生产线等融资租赁服务；同时，加快推进“僵尸企业”重组整合或退出市场。
此外，会议还决定取消和下放节能评估、压覆矿审批等，将高速公路审批前置要件从17项减为选址、用地、环评等7项，对具备条件的报建手续推行“先建后验”。
会议并指出，当前要着力稳定工业增长，优化产业结构，提高企业效益，以稳住就业、巩固经济向好基础。具体举措包括：整合财政专项资金，重点支持“中国制造2025”关键领域、企业技术改造等；支持农机、船舶等更新，加大铁路等高端装备走出去步伐。（完）
(发稿 李贺；审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。