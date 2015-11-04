深化利率市场化改革 完善利率形成和调控机制--国务院

路透北京11月4日 - 中国国务院周三召开常务会议，确定深化利率市场化改革，加快建设适应市场需求的利率形成和调控机制。继续发挥存贷款基准利率的参考和指引作用，用好短期回购利率、再贷款、中期借贷便利等工具，理顺政策利率向债券、信贷等市场利率传导渠道，形成市场收益率曲线。

会议指出，要督促金融机构健全内控制度，增强自主合理定价能力和风险管理水平；同时加强对非理性定价行为的监督管理，采取差别存款准备金率等方式激励约束利率定价行为，强化行业自律和风险防范，“防控和监管越到位，利率市场化程度就会越高。”

常务会议还表示，将研究设立国家融资担保基金，缓解小微企业融资难题；鼓励金融机构对有市场、有效益企业加大信贷投放，推广大型制造设备、生产线等融资租赁服务；同时，加快推进“僵尸企业”重组整合或退出市场。

此外，会议还决定取消和下放节能评估、压覆矿审批等，将高速公路审批前置要件从17项减为选址、用地、环评等7项，对具备条件的报建手续推行“先建后验”。

会议并指出，当前要着力稳定工业增长，优化产业结构，提高企业效益，以稳住就业、巩固经济向好基础。具体举措包括：整合财政专项资金，重点支持“中国制造2025”关键领域、企业技术改造等；支持农机、船舶等更新，加大铁路等高端装备走出去步伐。（完）