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中国财经 | 2015年 9月 30日 星期三 18:08 BJT

三季度企业家经营景气指数为49.4% 环比降2.3个百分点--央行调查

路透北京9月30日 - 中国央行周三发布三季度企业家问卷调查报告显示，中国三季度企业家经营景气指数为49.4%，较上季下降2.3个百分点。

央行调查报告称，三季度企业家信心指数为50.5%，较上季下降7.8个百分点。

此外，出口订单指数环比降2.4个百分点至46.3%。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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