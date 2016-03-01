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中国财经 | 2016年 3月 1日 星期二 11:11 BJT

今年保持价格基本稳定 加快电力、天然气等价改--中国发改委

路透北京3月1日 - 中国国家发展和改革委员会周二表示，2016年将保持价格总水平基本稳定，加快推进电力、天然气、医疗服务等重点领域价格改革，清理规范不合理收费，健全成本价格监管制度。

发改委网站刊登的新闻稿称，“十三五”规划开局之年的价格工作任务更加艰巨繁重，要以加快完善主要由市场决定价格的机制为主线，充分发挥价格机制改革在供给侧结构性改革中的积极作用。

2011-2015年，中国居民消费价格指数（CPI）年平均上涨2.8%。去年10月中央发文明确到2020年价格改革的时间表、路线图及重点任务。

2015年中国两次大幅下调燃煤发电企业上网电价和工商业销售电价，减少用电支出近900亿元人民币。大幅降低非居民用气门站价格，2015年11月每立方米降低0.7元，直接减轻下游负担430亿元以上。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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