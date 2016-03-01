今年保持价格基本稳定 加快电力、天然气等价改--中国发改委

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京3月1日 - 中国国家发展和改革委员会周二表示，2016年将保持价格总水平基本稳定，加快推进电力、天然气、医疗服务等重点领域价格改革，清理规范不合理收费，健全成本价格监管制度。
发改委网站刊登的新闻稿称，“十三五”规划开局之年的价格工作任务更加艰巨繁重，要以加快完善主要由市场决定价格的机制为主线，充分发挥价格机制改革在供给侧结构性改革中的积极作用。
2011-2015年，中国居民消费价格指数（CPI）年平均上涨2.8%。去年10月中央发文明确到2020年价格改革的时间表、路线图及重点任务。
2015年中国两次大幅下调燃煤发电企业上网电价和工商业销售电价，减少用电支出近900亿元人民币。大幅降低非居民用气门站价格，2015年11月每立方米降低0.7元，直接减轻下游负担430亿元以上。（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)