十三五增长目标可能下调 规划最大亮点在生态环保--民生证券

路透北京10月30日 - 中国券商--民生证券在中共中央五中全会发布公报后表示，随着中国潜在增长速度的下行，继续保持7%的增速有难度，所以增长目标很可能下调，而将生态环保放在空前高度，是此次十三五规划的最大亮点。

民生证券称，通过公报发现十三五规划的十大亮点，包括2020全面建成小康社会，GDP增长目标可能下调；生态文明首次列入十大目标，“美丽中国”首次写入规划，又把“绿色发展”作为五大发展理念之一；对创新的重视程度明显提高，意味着未来增长方式要从要素投入驱动到全要素生产率驱动，和中央提的双创相呼应。

人口政策上，全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策，符合预期，但短期对出生率以及人口结构的影响有限；放松管制，降低对服务业的准入门槛，预计十三五会加速开放服务业，在医疗教育养老健康金融等领域对社会资本和外国资本扩大开放。

备受关注的中国中共五中全会周四闭幕，会议审议并通过关于制定“十三五”(2016-2020年)规划的建议。会议提出全面建成小康社会新的目标要求：经济保持中高速增长、消费对经济增长贡献明显加大，产业迈向中高端水平等。

以下为民生证券总结的十三五规划亮点：

1、增长目标：2020全面建成小康社会，GDP增长目标可能下调。大家最关心的问题是GDP目标定6.5%还是7%，会议公报和规划建议不会公布这个目标，但从其中的表述能够看出一些端倪。十二五目标是“平稳较快发展”，十三五目标是“中高速增长”，“实现到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番”，按照这个目标，假定2015年增长7%，未来五年我们只需要年均6.5%的增长速度就可以，这意味着个别年份甚至可以低于6.5%。从客观上说，随着潜在增长速度的下行，继续保持7%的增速也有难度，所以增长目标很可能下调。但可以想象的是，决策层内部也一定会有不同的声音，不到最后一刻难以确定。

2、公报写法：和往年非常不同，不是逐一阐释目标，而是围绕“创新、协调、绿色、开放、共享”五大原则展开，思路更清晰、更系统。创新是指从要素投入驱动转向全要素生产率驱动，对新兴高科技产业（比如TMT）有利；协调是指继续产业、地区等结构的优化调整，对供给不足的产业（比如服务业）和落后地区（比如中西部）有利；绿色是指把生态环保放到更重要的位置，对环保行业有利；开放是指转变开放的思路，主动开放，双向开放，资本开放，对企业走出去有利。共享是指加强扶贫，让经济增长惠及每个人，对三农有利。

3、绿色发展：生态文明首次列入十大目标，“美丽中国”首次写入规划，又把“绿色发展”作为五大发展理念之一，可以说十三五规划把生态环保放在了空前的高度，这是规划最大的亮点。有几个重点值得关注：一是首提全球生态安全，下一步与国外的生态环保合作会明显加强，比如和一带一路国家开展合作，相关企业可能拿到更多的海外订单。二是首提“实行最严格的环境保护制度”，“保护优先、自然恢复为主”，这和过去先污染后治理的思路有本质区别，现在更强调事前保护。三是强调低碳循环发展，实施近零碳排放区示范工程。四是天然林保护和蓝色海湾整治行动。

4、创新发展：此前的五年规划并没有把创新单独作为一种理念来论述，这次重视程度明显提高，意味着未来增长方式要从要素投入驱动到全要素生产率驱动，和中央提的双创相呼应。中央对创新的定位不仅是释放新需求，还是创造新供给，这实际上是供给主义的思路，通过供给端的改革和创新创造需求。从具体的措施来看，有几点值得关注：（1）研究创新。在重大创新领域组建一批国家实验室，我们此前曾建议仿效美国的15个制造业创新中心建立国家级的科研中心，这个实验室基本是同一思路，可能会相对独立于现有的机构。（2）技术创新。《中国制造二〇二五》，实施工业强基工程，就是提升关键的基础材料、零部件等。（3）管理创新，关于金融监管和价格监管体系的论述是亮点，改革并完善适应现代金融市场发展的金融监管框架，有可能会逐步建立跨部委的金融监管机构，解决市场诟病的监管协调问题。此外，减少价格形成的干预意味着资源品价格的改革会提速，部分价格会完全放开。

5、人口政策：全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策，符合预期，但短期对出生率以及人口结构的影响有限。2013年中国人口出生率为1.27%，低于当年世界平均水平的1.92%，全面放开二胎政策在意料之中。但考虑到教育、医疗、购房等高成本以及生育观念的转变，短期新增出生人口难以大幅增加。2013年放开单独二胎，2014年全国新出生人口仅比2013年高47万人。此前预计的2014年全国将有200万对单独夫妇申请，实际也只有107万（生育数则更低）。归根到底，如此迅速的全面放开二胎反映出中国的人口结构的确已经发生了趋势性变化，未来劳动适龄人口的下降和老龄人口的增加会对经济产生深刻影响，利率可能长期下行，养老医疗等服务业将迎来春天，而房地产等相关产业将面临天花板。

6、精准扶贫：实施扶贫攻坚工程，精准扶贫、精准脱贫。习总书记曾多次指示要精准扶贫，十三五规划明确了扶贫目标：在现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困。可以预见，扶贫将成为十三五时期的重要任务：一是现在全国有接近600个贫困县，全部摘帽任务艰巨。二是因收入分配差距过大（数据显示2014年中国基尼系数为0.469），弱化增长动能并给社会带来不安定因素。三是2014年全国有7,000万贫困人口，十三五时期实现全面小康离不开这7,000万人的脱贫。扶贫给市场带来的投资机会包括农业产业化、能源扶贫、乡村旅游、农村金融等。

7、服务业开放：放松管制，降低对服务业的准入门槛，“有序扩大服务业对外开放”。服务业一定是十三五时期的支柱产业，这和之前的十二个五年计划都不一样。2013年以来，中国的服务业占比已经超过第二产业，今年服务业对经济增长的贡献率更是接近60%。但从国际经验来看，我们的服务业占比仍然要低10-20个百分点，未来发展空间巨大。服务业发展的瓶颈不在需求，而在供给，所以十三五会加速开放服务业，在医疗教育养老健康金融等领域对社会资本和外国资本扩大开放。

8、军民融合：与“十二五”规划仅提及军民融合相比，“十三五”规划提出要形成全要素、多领域、高效益的军民深度融合发展格局。2014年3月习总书记系统阐述了军民融合的思想，将军民融合上升为国家战略，“十三五”规划将做更具体的落实。军民融合将围绕两条主线展开：一是民参军，民营企业进入军工采购体系，降低军工企业采购成本；二是军转民，军工技术向民用转换，提高民用技术水平并产生经济效益。

9、健康中国：今年健康中国首次写入政府工作报告，现在又写入十三五规划，说明这是未来政策长期支持的方向。未来人口老龄化的大趋势之下，大健康产业的发展空间巨大。从这次公报来看，大健康的重点还是在医疗，一是深化医药卫生体制改革，理顺药品价格，实行医疗、医保、医药联动，建立覆盖城乡的基本医疗卫生制度和现代医院管理制度。二是实施食品安全战略，十三五对食品安全的监管会越来越严格。

10、对外开放：深化改革必须扩大开放，但要改变开放的思路，过去我们是韬光养晦为主，未来要有所作为，从规则的接受者变成改变者。规划提到“积极承担国际责任和义务，积极参与应对全球气候变化谈判，主动参与二〇三〇年可持续发展议程”，“积极”和“主动”是在过去的规划中很少见到的。包括前面提到的“为全球生态安全做出新贡献”都显示出中央思路的转变。下一步一方面是改造国际贸易规则，比如加快双边的自贸区谈判和多边的RCEP谈判，另一方面是改造国际金融体系，提升在现有多边金融机构中的话语权，同时打造亚投行、金砖银行、丝路基金等新平台。（完）