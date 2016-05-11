促进消费品工业升级 进一步精简投资项目报建审批--中国国务院

路透北京5月11日 - 中国国务院周三召开常务会议表示，将部署促进消费品工业增品种提品质创品牌，更好满足群众消费升级需求。同时决定进一步精简投资项目报建审批，以改革营造更加便利的投资环境。常务会议并通过《长江三角洲城市群发展规划》。

中国政府网刊登常务会议新闻稿并称，促进消费品工业升级的举措包括完善市场准入，取消不必要的审批及目录和不合理收费；培养和弘扬精益求精的工匠精神，加快走向“精品制造”；营造公平竞争的营商环境，引导企业加强从原料采购到生产销售的全流程质量管理；并加强监管。

“发挥消费对经济发展和产业转型的关键作用，是推进结构性改革尤其是供给侧结构性改革、扩大内需的重要举措。”会议称。

会议并指出，将进一步精简投资项目报建审批，将投资项目开工前的报建审批事项由65项减至42项，其中规划许可、市政设施建设等24项审批整合为8项，并保留涉及环保等方面的法定审批事项。

同时，会议通过了《长江三角洲城市群发展规划》，指出将以改革创新推动长三角城市群协调发展，推进产业升级，推进以人为核心的新型城镇化、加快农业现代化，辐射带动周边区域和中西部地区发展，增强国家竞争力。

会议并指出，长三角地区可复制推广自由贸易试验区、自主创新示范区等的成熟改革经验，推进金融、土地、产权交易等要素市场一体化建设，开展教育、医疗、社保等公共服务和社会事业合作。

同时要大力吸引外资，集聚国际化人才，扩大服务业对外开放，探索建立自由贸易港区，推进贸易便利化，促进外贸稳定发展和升级。

长三角地区还应实施创新驱动发展战略，健全协同创新机制，强化装备制造、信息技术、生物制药、汽车、新材料等高端制造业关键领域创新，发展金融、研发、物流等现代服务业。同时实施生态建设与修复工程。

此外要发挥上海中心城市作用，推进南京、杭州、合肥、苏锡常、宁波等都市圈同城化发展；构建以铁路、高速公路和长江黄金水道为主通道的综合交通体系；到2030年，全面建成具有全球影响力的世界级城市群。（完）

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