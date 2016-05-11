促进消费品工业升级 进一步精简投资项目报建审批--中国国务院

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京5月11日 - 中国国务院周三召开常务会议表示，将部署促进消费品工业增品种提品质创品牌，更好满足群众消费升级需求。同时决定进一步精简投资项目报建审批，以改革营造更加便利的投资环境。常务会议并通过《长江三角洲城市群发展规划》。
中国政府网刊登常务会议新闻稿并称，促进消费品工业升级的举措包括完善市场准入，取消不必要的审批及目录和不合理收费；培养和弘扬精益求精的工匠精神，加快走向“精品制造”；营造公平竞争的营商环境，引导企业加强从原料采购到生产销售的全流程质量管理；并加强监管。
“发挥消费对经济发展和产业转型的关键作用，是推进结构性改革尤其是供给侧结构性改革、扩大内需的重要举措。”会议称。
会议并指出，将进一步精简投资项目报建审批，将投资项目开工前的报建审批事项由65项减至42项，其中规划许可、市政设施建设等24项审批整合为8项，并保留涉及环保等方面的法定审批事项。
同时，会议通过了《长江三角洲城市群发展规划》，指出将以改革创新推动长三角城市群协调发展，推进产业升级，推进以人为核心的新型城镇化、加快农业现代化，辐射带动周边区域和中西部地区发展，增强国家竞争力。
会议并指出，长三角地区可复制推广自由贸易试验区、自主创新示范区等的成熟改革经验，推进金融、土地、产权交易等要素市场一体化建设，开展教育、医疗、社保等公共服务和社会事业合作。
同时要大力吸引外资，集聚国际化人才，扩大服务业对外开放，探索建立自由贸易港区，推进贸易便利化，促进外贸稳定发展和升级。
长三角地区还应实施创新驱动发展战略，健全协同创新机制，强化装备制造、信息技术、生物制药、汽车、新材料等高端制造业关键领域创新，发展金融、研发、物流等现代服务业。同时实施生态建设与修复工程。
此外要发挥上海中心城市作用，推进南京、杭州、合肥、苏锡常、宁波等都市圈同城化发展；构建以铁路、高速公路和长江黄金水道为主通道的综合交通体系；到2030年，全面建成具有全球影响力的世界级城市群。（完）
欲览详情，请点击中国政府网链接 here (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。