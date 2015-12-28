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中国财经 | 2015年 12月 28日 星期一 16:14 BJT

中国交通部称明年全面推进交通设施建设PPP 试点出租车改革

路透北京12月28日 - 新华社周一援引中国交通运输部称，要切实加强交通运输供给侧结构性改革，明年将继续深化交通运输投融资体制改革，全面推进交通运输基础设施建设政府和社会资本合作（PPP）。

交通运输部部长杨传堂是在全国交通运输工作会上做出上述表示。他并称，明年要深化出租汽车改革，选取有代表性的城市开展试点，创新对互联网平台新兴服务业态监管的模式和技术手段。

杨传堂还表示，明年要推进竞争性领域环节价格改革，深化港口收费改革；并深化驾驶员培训改革和职业资格管理改革。

统计显示，“十二五”期间，中国完成交通固定资产投资超过12.5万亿元人民币，是“十一五”期间的1.6倍。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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