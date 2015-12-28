中国交通部称明年全面推进交通设施建设PPP 试点出租车改革

中国车企和谐富腾计划投资17亿美元在南京建厂 生产电动汽车
路透北京1月19日 - 中国电动汽车创业公司和谐富腾(Future Mobility)计划在中国南京设厂，投资规模为116.4亿元人民币(17亿美元)，旨在抓住中国及其他地区电动汽车需求上升的机会。
路透北京12月28日 - 新华社周一援引中国交通运输部称，要切实加强交通运输供给侧结构性改革，明年将继续深化交通运输投融资体制改革，全面推进交通运输基础设施建设政府和社会资本合作（PPP）。
交通运输部部长杨传堂是在全国交通运输工作会上做出上述表示。他并称，明年要深化出租汽车改革，选取有代表性的城市开展试点，创新对互联网平台新兴服务业态监管的模式和技术手段。
杨传堂还表示，明年要推进竞争性领域环节价格改革，深化港口收费改革；并深化驾驶员培训改革和职业资格管理改革。
统计显示，“十二五”期间，中国完成交通固定资产投资超过12.5万亿元人民币，是“十一五”期间的1.6倍。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透北京1月19日 - 中国电动汽车创业公司和谐富腾(Future Mobility)计划在中国南京设厂，投资规模为116.4亿元人民币(17亿美元)，旨在抓住中国及其他地区电动汽车需求上升的机会。
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
路透北京1月19日 - 大众汽车中国区CEO海兹曼(Jochem Heizmann)周四称，大众汽车计划2018年与中国安徽江淮汽车(JAC Motors)合作生产出首批汽车，期待双方的合资公司能在今年上半年获得政府批准。