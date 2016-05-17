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中国财经 | 2016年 5月 17日 星期二 18:44 BJT

有能力保持经济运行在合理区间 保持金融稳定--李克强

路透北京5月17日 - 中国国务院总理李克强周二表示，中国发展要应对多重困难和挑战，但中国通过全面深化改革、积极扩大开放，有能力保持经济运行在合理区间和长期向好的基本面，防范住系统性金融风险，保持金融稳定。

刊登在中国政府网的新闻稿称，李克强在会见法国外长艾罗时指出，今年以来，中国经济运行总体平稳，结构调整和转型升级出现好的势头，金融运行稳定，债务处于可控水平。

李克强表示，中国政府愿同法方在核能等领域开展深度合作，扩大相互投资，积极开拓第三方市场合作，在国际和地区事务中加强沟通协调，让中法互利合作不仅促进各自国家经济发展，也为世界经济复苏和增长提供助力。（完） (发稿 张晓翀；审校 林高丽)

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