有能力保持经济运行在合理区间 保持金融稳定--李克强

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京5月17日 - 中国国务院总理李克强周二表示，中国发展要应对多重困难和挑战，但中国通过全面深化改革、积极扩大开放，有能力保持经济运行在合理区间和长期向好的基本面，防范住系统性金融风险，保持金融稳定。
刊登在中国政府网的新闻稿称，李克强在会见法国外长艾罗时指出，今年以来，中国经济运行总体平稳，结构调整和转型升级出现好的势头，金融运行稳定，债务处于可控水平。
李克强表示，中国政府愿同法方在核能等领域开展深度合作，扩大相互投资，积极开拓第三方市场合作，在国际和地区事务中加强沟通协调，让中法互利合作不仅促进各自国家经济发展，也为世界经济复苏和增长提供助力。（完） (发稿 张晓翀；审校 林高丽)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。