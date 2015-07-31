下半年中国西部再新开工一批交通、水利等重点工程--发改委

路透北京7月31日 - 中国国家发展和改革委员会周五称，下关年深入推进区域发展总体战略，在西部地区再新开工一批交通、水利、能源等重点工程；并坚决守住区域性风险底线，进一步完善社会保障体系，实现应保尽保，确保经济风险不转化为社会风险。

发改委网站新闻稿并称，下半年要加快长三角、珠三角、京津冀、环渤海等地区提质增效和转型发展。研究制定新十年促进中部地区崛起的文件，推进中部地区深化对内对外开放。

同时，出台支持沿边重点地区开发开放的政策措施。制定全面振兴东北地区等老工业基地的有关政策，出台东北地区培育和发展新兴产业三年行动计划，推动城区老工业区和独立工矿区搬迁改造。

新闻稿提到，把握实施《京津冀协同发展规划纲要》工作主线，突出有序疏解北京非首都功能核心任务，持续推进交通、生态环保、产业三个重点领域率先突破，着力打造培育新的区域经济增长极。

并加快大型国有企业改革和资源型地区、老工业基地转型升级步伐，防止社会风险在特定企业和特定地区集聚。加大对资源型地区和老工业基地的财力支持，支持煤炭、钢铁等产能过剩行业加快脱困。健全重大决策的风险评估机制，在出台重大政策和改革措施时坚持开展社会稳定评估。

国家发改委政策研究室副主任赵辰昕周四表示，继去年提出的七大类重大工程包后，发改委又谋划推出城市轨道交通、现代物流、新兴产业、增强制造业核心竞争力等四个新的重大工程包。（完）

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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