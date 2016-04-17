今年开局良好 将加大供给侧改革并继续金融改革--周小川

路透北京4月17日 - 中国央行行长周小川周六表示，今年以来中国经济开局良好，3月份经济指标与1-2月相比有明显回升。中国将灵活适度实施稳健的货币政策，保持流动性合理充裕，大力推动供给侧结构性改革，金融改革也将不断推进。

他在华盛顿的国际货币基金组织（IMF）IMFC会议上表示，近期外汇市场企稳，人民币对一篮子货币汇率保持了基本稳定。中方有信心识别并及时化解可能的风险，保持中国经济金融稳定。

周小川还提出，应从现在做起循序渐进地扩大特别提款权（SDR）的使用。4月以来，中方已同时发布以美元和SDR作为报告货币的外汇储备数据。中方也将积极研究在中国发行SDR计值债券的可行性。

国家统计局局长宁吉喆周六接受新华社专访称，一季度经济运行出现了筑底企稳迹象，良好开局为全年发展奠定重要基础。已出台的各项政策措施将会逐步显现见效，对实现全年经济社会发展预期目标充满信心。

中国国家统计局周五发布的一季度经济增速微降至6.7%的七年新低，但3月各经济指标全面由枯转荣，经济短周期筑底企稳基本确立，政策重心料向调结构倾斜。中国政府今年经济增速预期的目标为6.5%-7%。

在周五结束的20国集团(G20)财长和央行行长会议上，周小川表示，中国经济进入中高速增长“新常态”的同时，经济增长的结构和质量不断改善，新的增长动力不断涌现，经济长期向好的基本面不会改变。

“近期人民币汇率走势较好地反映了以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节的机制，对一篮子货币汇率保持了基本稳定。同时，中国还将大力推动供给侧结构性改革，增强持续增长动力。近期在去产能、去库存和去杠杆等方面推出的政策措施，也将有助于推动经济发展方式转变和保证经济平稳健康持续发展。”他说道。

**改革要更有力度**

参加该会议新闻发布会的中国财政部部长楼继伟称，IMF预测今年中国经济增速为6.5%有他们的逻辑性。中国供给侧结构性改革方面已经取得重大进展，对于改善资源配置、提高增长率有长期效果。但老龄化加速到来构成最主要的不利因素，所以政策和改革要更加有力度，来应对这种下行压力。

他还谈到，两大国际评级公司把中国的评级展望转为负面，这没有反映中国经济的实际情况。中国已经采取措施来控制中国地方政府债务增长的趋势，而中央政府的债务并不是很高。

“我们现在增加中央政府的债务，目的是使全社会降杠杆，当然这要通过改革来实现。比如现在外面讨论的债转股，我们正在酝酿这些改革，但政府还没确定实施方案。评级机构恐怕不大清楚，所以我也不怪它们。”

楼继伟表示，中国主权债信的市场实际评价通常高于评级机构给出的评级，这说明有偏见。希望评级机构加强与被评级国家进行沟通，做出客观全面的评价。