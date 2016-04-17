今年开局良好 将加大供给侧改革并继续金融改革--周小川

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京4月17日 - 中国央行行长周小川周六表示，今年以来中国经济开局良好，3月份经济指标与1-2月相比有明显回升。中国将灵活适度实施稳健的货币政策，保持流动性合理充裕，大力推动供给侧结构性改革，金融改革也将不断推进。
他在华盛顿的国际货币基金组织（IMF）IMFC会议上表示，近期外汇市场企稳，人民币对一篮子货币汇率保持了基本稳定。中方有信心识别并及时化解可能的风险，保持中国经济金融稳定。
周小川还提出，应从现在做起循序渐进地扩大特别提款权（SDR）的使用。4月以来，中方已同时发布以美元和SDR作为报告货币的外汇储备数据。中方也将积极研究在中国发行SDR计值债券的可行性。
国家统计局局长宁吉喆周六接受新华社专访称，一季度经济运行出现了筑底企稳迹象，良好开局为全年发展奠定重要基础。已出台的各项政策措施将会逐步显现见效，对实现全年经济社会发展预期目标充满信心。
中国国家统计局周五发布的一季度经济增速微降至6.7%的七年新低，但3月各经济指标全面由枯转荣，经济短周期筑底企稳基本确立，政策重心料向调结构倾斜。中国政府今年经济增速预期的目标为6.5%-7%。
在周五结束的20国集团(G20)财长和央行行长会议上，周小川表示，中国经济进入中高速增长“新常态”的同时，经济增长的结构和质量不断改善，新的增长动力不断涌现，经济长期向好的基本面不会改变。
“近期人民币汇率走势较好地反映了以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节的机制，对一篮子货币汇率保持了基本稳定。同时，中国还将大力推动供给侧结构性改革，增强持续增长动力。近期在去产能、去库存和去杠杆等方面推出的政策措施，也将有助于推动经济发展方式转变和保证经济平稳健康持续发展。”他说道。
**改革要更有力度**
参加该会议新闻发布会的中国财政部部长楼继伟称，IMF预测今年中国经济增速为6.5%有他们的逻辑性。中国供给侧结构性改革方面已经取得重大进展，对于改善资源配置、提高增长率有长期效果。但老龄化加速到来构成最主要的不利因素，所以政策和改革要更加有力度，来应对这种下行压力。
他还谈到，两大国际评级公司把中国的评级展望转为负面，这没有反映中国经济的实际情况。中国已经采取措施来控制中国地方政府债务增长的趋势，而中央政府的债务并不是很高。
“我们现在增加中央政府的债务，目的是使全社会降杠杆，当然这要通过改革来实现。比如现在外面讨论的债转股，我们正在酝酿这些改革，但政府还没确定实施方案。评级机构恐怕不大清楚，所以我也不怪它们。”
楼继伟表示，中国主权债信的市场实际评价通常高于评级机构给出的评级，这说明有偏见。希望评级机构加强与被评级国家进行沟通，做出客观全面的评价。
4月14日至15日举行的华盛顿G20财长和央行行长会认为，全球经济继续复苏，金融市场基本恢复到今年年初以前的水平。会议承诺货币政策继续支持经济活动，确保债务占GDP的比重保持在可持续水平，重申避免竞争性贬值且不以竞争性目的来盯住汇率。 （完） (发稿 黄凯)
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路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。