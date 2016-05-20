要加快国有企业、财税金融、价格体制等领域基础性改革--习近平

路透北京5月20日 - 中国国家主席习近平指出，推进供给侧结构性改革，是对全面深化改革决心的重要检验，要认识到改革有阵痛、但不改革就是长痛的道理；要加快国有企业、财税金融、价格体制、农业农村、对外开放、社会保障、生态文明等领域基础性改革，关键性改革举措要抓紧推出。

新华社周五援引习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第二十四次会议上的讲话称，“三去一降一补”要制定专案、逐项抓好落实；现阶段推出的短期调控手段，也要注意同改革目标一致起来，推动形成完善的体制机制；要抓紧抓好改革督察工作，既要督方案落实，也要督责任落实。

会议强调，在部分地区探索实行耕地轮作休耕制度试点，既有利于耕地休养生息和农业可持续发展，又有利于平衡粮食供求矛盾、稳定农民收入。要在坚守耕地保护红线、保障国家粮食安全、不影响农民收入前提下，在有关地区开展轮作试点和休耕试点。要建立利益补偿机制，稳定农民收益。

会议审议通过了《关于统筹推进城乡义务教育一体化改革发展的若干意见》、《关于深化公安执法规范化建设的意见》、《关于支持和发展志愿服务组织的意见》、《探索实行耕地轮作休耕制度试点方案》、《关于发展涉外法律服务业的意见》、《各地区以改革举措落实供给侧结构性改革情况》。（完）