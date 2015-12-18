中央经济工作会议周五召开 十三五仍是战略机遇期--人民日报

路透北京12月18日 - 人民日报周五的署名文章称，中央经济工作会议周五正在北京召开，且“十三五”是中国的重大战略机遇期，中国应抓住机遇、倒逼变革，推动经济社会发展全面转型升级。

署名任仲平的文章指出，中国科技对经济增长的贡献率远低于发达国家水平，是中国经济的“阿喀琉斯之踵”，未来中国应加快形成以创新为主要引领和支撑的经济体系和发展模式。中国将把创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念融为未来一年的务实举措。

“一段时间的主要任务是要跑得快，但跑过一定路程后，就要注意调整关系，注重发展的整体效能，否则“木桶效应”就会愈加显现，一系列社会矛盾会不断加深。”文章称。

文章认为，中国对外开放水平总体不高，用好国际国内两个市场、两种资源的能力不强，应对国际经贸摩擦、争取国际经济话语权、运用国际经贸规则的能力较弱。下一步须提高对外开放的质量和发展的内外联动性，深度融入世界经济，引导全球经济议程，走好开放发展之路。

中国资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化等成为突出的民生问题，坚持绿色发展，扭转环境恶化、提高环境质量，是事关全面小康、事关发展全局的一项刻不容缓的重要工作。

文章并强调，中国经济发展的“蛋糕”虽然不断做大，但分配不公的问题较突出，共享发展的实际情况和制度设计不甚完善，未来应注重机会公平，并完善制度、保障基本民生。（完）