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中国财经 | 2016年 6月 12日 星期日 07:18 BJT

中国转型努力面临重大挑战 经济存在下行风险--德国政府官员

路透柏林6月10日 - 一位德国政府高级官员周五表示，中国政府旨在让经济从出口依赖型向内需拉动型转变的努力面临重大挑战，经济前景面临下行风险。

“中国政府面临着重大的挑战，”这位官员在德国总理默克尔本周末访华前的一次正式吹风会上表示，“存在下行风险”。(完)

(编译 王洋; 审校 杜明霞)

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