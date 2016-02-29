应降低企业税费负担 “营改增”尽快扩围--中国国家信息中心

路透北京2月29日 - 中国证券报周一刊登国家信息中心报告称，要降低中国制造业成本，不仅要推进行政改革和简政放权、提高劳动生产率，还要指导有条件的地方适时适当降低养老和医疗保险费率，并尽快将“营改增”推广至建筑业、房地产、金融业和生活服务业等领域。

报告并称，要继续推进税制结构改革和税率优化，普遍降低各类企业增值税税率2个百分点；并针对新兴产业和消费领域加大减税力度，针对“三农”和小微企业进一步扩大税收优惠政策面；清理各种不合理收费。

国家信息中心指出，中国制造业生产成本偏高的原因包括政府职能转变不到位致使制度性交易成本偏高，对企业来说各种审批、许可行政事项仍然较多，而且部分办事程序并未随着简政放权马上作出调整，甚至部分中央政策难以落地。

用工成本快速上升、宏观税负过高等也都是推高制造业成本的因素。报告称，目前国内间接税的比重较高，2014年增值税和营业税为主的流转税占总收入比重超过70%，这部分主要由企业部门负担，而由居民部门负担的所得税、房产税等直接税占比较少。

“此外，每当经济下行财政增收困难的时候，部分地方政府便开始清理各种税收优惠，甚至征收过头税，进一步加大企业的税费负担，”报告称。

为了解决企业融资成本居高不下的难题，国家信息中心建议应改革现有银行业盈利模式，改变银行主要依靠存贷息差赚取利润的模式，使金融资本真正服务于实体经济。

同时，大力发展股票和债券市场，并进行市场化改革，使企业的融资渠道更加多元化；并加强对影子银行、同业业务、理财业务等方面的管理，清理不必要的资金“通道”和“过桥”环节，抑制金融机构筹资成本不合理上升。

报告还建议要深化现有的能源价格机制改革，加快在趸售电价、留存电量价格、直购电和富余电量消纳、天然气直供、天然气经营企业成本监审等方面的改革步伐。（完）