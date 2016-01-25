李克强：今年全面推开营改增 并将适度调整增值税分享比例

路透北京1月25日 - 中国国务院总理李克强称，今年将全面推开营改增，加快财税体制改革，进一步显着减轻企业税负，且增值税分享比例要在全面推开营改增后做合理适度调整，引导各地发展优势产业，增强地方财政造血功能。

中央电视台新闻联播援引李克强在上周五主持召开座谈会时称，营改增作为深化财税体制改革重头戏，前期试点已经取得积极成效，今年要全面推开，进一步较大幅度减轻企业税负，这将对发展服务业，尤其是科技等高端服务业，促进产业和消费升级，培育新动能，深化供给侧结构性改革发挥重要作用。

“要用短期财政收入的‘减’换取持续发展势头的增。全面推开营改增，进行财税体制改革要发挥中央和地方两个积极性。”央广网援引李克强称。

他并强调，要改革完善财税体制。全面推开营改增，加快财税体制改革，要着眼调动市场主体发展积极性，顶住当前经济下滑压力，推动稳增长调结构，要用好财税体制改革这一利器，更大激发市场主体活力，把握改革的市场取向，为企业减负松绑，放水养鱼。

李克强强调，当前财政收支压力较大，要把应对现实挑战，推动长远发展和改革紧密结合。通过完善中央和地方财权和事权相适应的体制机制，形成整体利益和局部利益在发展中相互融合、相互促进。

今年全面推开营改增，并加大部分税目进项税抵扣力度，将带来大规模减税，中央和地方都要采取措施落实到位，采取增量式和渐进式推进改革，避免财力分配格局变化对经济平稳运行造成影响，确保改革措施尽早见效。

中国大型投资银行--中金公司周一表示，过去两年中国积极财政政策的实际执行“雷声大，雨点小”，改变这种局面首先要大幅降低政府公共部门的储蓄，并预计2016年财政预算的赤字率会从去年的2.3%上调到3%。（完）