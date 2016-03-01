美国纽约联储总裁杜德利对中国管理经济转型的能力抱乐观态度

路透中国杭州3月1日 - 美国纽约联储总裁杜德利周二表示，他对中国管理经济转型的能力抱乐观态度，决策者在引导经济转向由消费驱动增长方面做得较好。

“我认为他们处在正确轨道上。很明显，管理难度较大，因为中国是个大型复杂的经济体，所以如果遇到一些颠簸起伏我不会觉得惊讶...但我对中方管理经济转型的能力持乐观态度。”他说。

杜德利是在中国杭州举行的一次论坛上做出上述表示的，他拥有美国货币政策的长期投票权。(完)