美国纽约联储总裁杜德利对中国管理经济转型的能力抱乐观态度

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透中国杭州3月1日 - 美国纽约联储总裁杜德利周二表示，他对中国管理经济转型的能力抱乐观态度，决策者在引导经济转向由消费驱动增长方面做得较好。
“我认为他们处在正确轨道上。很明显，管理难度较大，因为中国是个大型复杂的经济体，所以如果遇到一些颠簸起伏我不会觉得惊讶...但我对中方管理经济转型的能力持乐观态度。”他说。
杜德利是在中国杭州举行的一次论坛上做出上述表示的，他拥有美国货币政策的长期投票权。(完)
(编译 白云; 审校 于春红)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)