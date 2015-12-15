明年结构性改革任务十分繁重 要坚持稳中求进--习近平

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京12月15日 - 中国国家主席习近平称，今年主要目标任务的完成，使“十二五”（2011-2015年）规划胜利收官。明年经济社会发展特别是结构性改革任务十分繁重，战略上要坚持稳中求进、把握好节奏和力度，战术上要抓住关键点。
人民日报援引他在党外人士座谈会上称，“十二五”规划目标的实现，使中国经济实力、科技实力、国防实力、国际影响力迈上一个新台阶。
他强调，明年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，做好经济工作十分重要。要适应经济发展新常态，坚持改革开放，坚持稳中求进总基调，推动社会生产力水平整体跃升。
报导称，中共中央12月10日在中南海召开党外人士座谈会，就今年经济形势和明年经济工作听取各民主党派中央、全国工商联负责人和无党派人士代表的意见和建议。中共中央总书记习近平主持座谈会并发表重要讲话。
中国中共中央政治局周一召开会议称，中国经济运行总体平稳，稳中有进、稳中有好，完成了今年主要目标任务。明年要坚持稳中求进总基调，坚持稳增长、调结构、惠民生、防风险，保持经济运行在合理区间。（完）
(发稿 李文科; 审校 林高丽)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。