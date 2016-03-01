去年中国政府工作报告25项量化指标中 仅外贸未达目标--新华

尽管2015年外贸增长没有达标，中国商务部长高虎城上月在国新办举行的新闻发布会上称仍然是一份满意的答卷，即当全球贸易都在增长的时候，中国的增长速度是高于其他主要经济体的，当全球的贸易都在下降的时候，中国的下降幅度是最低的。（完）