去年中国政府工作报告25项量化指标中 仅外贸未达目标--新华

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京3月1日 - 新华社周二报道，围绕2015年政府工作报告确定的经济社会发展主要目标任务，25项量化指标任务中24项如期完成，仅进出口增长未能达到全年预期目标。
报道称，去年全年盘活中央财政存量资金2,370亿元人民币、中央预算内投资实际下达5,211亿元；实际完成铁路投资8,238亿元，新投产铁路里程9,531公里；新开工28个重大水利工程项目，在建工程投资规模保持在8,000亿元以上；保障性安居工程、棚户区改造、农村危房改造分别安排783万套、601万套和468万户。
去年相继取消和下放了大量行政审批事项，全部取消非行政许可审批，本届政府承诺减少三分之一以上审批事项的目标提前两年多完成；原有79条外商投资限制类条目中减少了41条。
2015年全年粮食总产量为6.21亿吨，比政府工作报告部署的目标多0.71亿吨，粮食生产实现“十二连增”；能耗强度下降5.6%、二氧化碳排放强度降低6.6%，化学需氧量等四项污染物总量减排及黄标车淘汰均完成年度任务；全年造林632.45万公顷。
去年，全国城镇新增就业1,312万人，高校毕业生就业水平与上年持平，城镇登记失业率为4.05%；城乡居民基本医保财政补助标准、新农合人均补助标准等均有所提升，完成年度目标。
中国2015年全年的外贸进出口预期目标是增长6%左右。全年实际进出口为39,586亿美元，同比减少8%，其中出口下降2.8%，进口下降14.1%。
尽管2015年外贸增长没有达标，中国商务部长高虎城上月在国新办举行的新闻发布会上称仍然是一份满意的答卷，即当全球贸易都在增长的时候，中国的增长速度是高于其他主要经济体的，当全球的贸易都在下降的时候，中国的下降幅度是最低的。（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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