香港《经济日报》：经济新常态 习近平重量更重质

（1月21日社评）

国家统计局昨公布去年内地经济增长仅7.4%，略低于去年初定下7.5%左右目标，有分析指今年内地经济增速恐续放缓，如国基组织（IMF）昨便大吹淡风，将今年中国经济增长预测由7.1%降至6.8%。

惟此恐过于悲观，因中央撑经济子弹仍足，如内地利率与存款准备金率仍偏高，有需要时可减息或降准，注入货币活水；且去年内地投资增长创13年新低，反映中央对新投资项目控制仍紧，必要时可多批新项目增经济活力。故内地经济要在未来几年维持约7%的中高速增长，难度应不高。

然而，若只是聚焦中央能否“保7”，恐见树不见林。因国家主席习近平提出内地经济发展已进入“新常态”，中央并不追求超高速增长，而是更重视增长质量，当中至少有两关键。

一是民生方面，中央关注的是内地民众收入能否跑赢经济增长、新增职位能否足够吸纳新增劳动力；二是经济结构方面，有没有新产业、新亮点，为经济长远健康发展提供持久动力。若循这两点衡量，中央应满意去年经济表现。

去年内地民生见明显改善，全国居民人均可支配收入实质增长达8%，高于全年经济增长7.4%；且去年内地城镇新增就业达1,322万，较1,000万的目标超额完成，反映经济增长虽减速，惟民生改善速度未减。

至于去年内地经济结构亦趋优化，如服务业增加值高于第二产业。内地消费增长12%的同时，互联网零售增速却高达49.7%，成经济新亮点，凸显内地经济结构正逐步从依赖出口廉价产品，向高增值、内需主导转型。

当然，面对美国储局加息在即、欧日等经济疲乏难兴，环球经济风高浪急，内地经济挑战重重，惟中央仍不乏对应招数下，今年经济政策重点，仍将继续聚焦内部的民生改善与经济结构改革。

在经济重量更重质的新常态下，若民生与经济结构有明显改善，可确保经济可持续健康发展、社会政治稳定，经济增长的些微小数点差距，相信已非中央关注重点。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。