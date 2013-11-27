与马云共存：活在阿里巴巴阴影下的电商们

图为一名男子经过杭州市郊阿里巴巴公司的标识。 REUTERS/Steven Shi

路透上海11月27日 - 在美国加州帕罗奥图(PaloAlto)与惠普(HPQ.N)和斯坦福大学毗邻的一个小型研究实验室中，中国最大的家电零售商正在学习如何在网上竞争。

深圳苏宁云商(002024.SZ)正求助于硅谷经验，以帮助其应对一个巨大的挑战：面对着业界巨头阿里巴巴的竞争，如何在中国蓬勃发展的电子商务市场中脱颖而出。

“所以你进入电子商务，想跟天猫淘宝竞争，我觉得一开始可能就是错了，”阿里巴巴董事长马云最近在公司杭州总部表示，“就应该去补充阿里、天猫、淘宝没有做好的事情，可能做得更好。”

据咨询公司Euromonitor的数据，由马云一手建立的阿里巴巴通过旗下的天猫网，占据着中国在线零售销售市场的半壁江山，而淘宝网也掌握着约80%的C2C在线销售。阿里巴巴还准备进行首次公开发行(IPO)，对公司的估值或将超过1,000亿美元。

相比之下，中国第二大电子商务公司京东占据近13%的市场份额。主要从事电器销售的苏宁网络(线上)零售市场份额略超3%。

但即便阿里巴巴无所不在，中国线上市场的巨大潜力也不可能被忽视，并吸引了苏宁、京东、沃尔玛旗下一号店和亚马逊等零售商入驻。

Bain &Co.称，中国今年线上零售规模估计在1.7万亿元人民币(2,860亿美元)，超过美国成为全球最大。该咨询公司预计，到2015年中国线上零售销售每年增长32%，增速是美国的两倍多。

分析师还估计，到2015年，在中国累计31.5万亿元人民币(5.17万亿美元)的零售销售市场，在线零售销售占逾9%。到2028年这一比例将升至25%。

苏宁执行长兼董事长张近东在接受路透专访时表示，我们并不认为中国的电子商务市场一家公司独大，也就是阿里巴巴。由于中国人口众多，所以其电子商务市场非常广阔且深远。

**赢家与输家**

在中国电商盛宴争夺战中，一些知名公司已惨遭失败，激烈竞争意味着后续还有更多“流血拼杀”。

根据Euromonitor的数据，亚马逊中国自更名为Z.cn以来，2012年市占率已从五年前的7.3%降至1.7%。

亚马逊并未对中国业务即刻置评。去年这家美国网络零售商对路透表示，相信中国市场终将变得“巨大”，该公司的目标是进入中国电商市场前三甲。

苏宁竞争对手--国美电器(0493.HK)去年的市占率已从2.5%降至0.4%。贝恩资本持有该公司股份。

包括当当、电脑制造商戴尔、新蛋、红孩子、麦考林国际在内的一长串公司，市场份额也都在逐渐消失。

同时，阿里巴巴的天猫网则在迅速扩大市场份额，去年的市占率从2010年的35%增至50.6%。相较之下，亚马逊在其最大市场美国的市占率接近20%。

“如果你看看整体状况，存活下来的商家已经不多了，”中国第二大线上零售商京东的首席运营官沈皓瑜表示。沙特投资公司KingdomHolding4280.SE持有京东部分股权。

“但真实情况是未来两到三年时间里，存活的商家数量甚至会更少。这就是竞争的激烈程度。”

**发挥长项**

中国政府上周发布了鼓励消费者网上购物的指导意见，进一步扶助在线零售业。

但是，由于少有公司能与阿里巴巴抗衡，零售商都在争抢利基市场，或是充分利用线下渠道或社交媒体等既有优势。

专业化电商包括经营化妆品的聚美优品，销售酒类饮品的也买酒网和折扣零售网站唯品会。唯品会(VIPS.N)在2012年最后一季度开始盈利。

易讯(又称51Buy)利用微信(WeChat)来吸引在线购物者。微信是腾讯控股(0700.HK)开发的热门社交讯息应用。

微信在全球拥有近3亿用户，已经超过新浪(SINA.O)的微博成为中国人气最旺的社交讯息应用。阿里巴巴在新浪微博持股18%。

“如果你精于某领域，就能比无所不包的大网站做得更好，”波士顿咨询公司(BCG)驻中国合伙人Jeff Walters表示。

沃尔玛董事长兼执行长DougMcMillon本月告诉分析师，该公司持有大部分股权的一号店(Yihaodian)也在利用沃尔玛的全球渠道，向中国消费者提供他们经常渴望买到的进口产品。

在一号店帮助下，沃尔玛第三季全球电子商务销量增长近40%，尽管其在中国的401家门店销售下滑8%。

**为生存奋斗**

以规模和商品类别而言，京东商城和阿里巴巴最为类似。京东侧重以本身品牌直接销售，这是其优势，因为购物者对向单一、无所不包的卖家购物较为信任。

然而由于其包山包海范围广泛，因此得和天猫激烈竞争；遇到规模更大、资金更雄厚的对手，就有沦入令元气大伤的价格战之虞。

零售谘询顾问公司Kantar Worldpanel主管JasonYu表示，“中国的在线市场可能出现整并，出现一、两家大型在线商店，及一些规模较小的专门型业者。介于这两者间的可能都活不下去。”

上网贩售也是像苏宁这类传统实体店铺求生存的关键。

苏宁今年关掉了近百家店面，且在至少六年来首次削减店面面积。该公司正采用条码扫描系统，帮助店内消费者随时进行线上采购，并投资于对技术十分在行的员工和区域配送中心，以克服线上销售的物流瓶颈。

至于在帕罗奥图的实验室，苏宁董事长张近东希望能有助强化苏宁的互联网优势，使其能更好地与阿里巴巴和京东等电商竞争。

张近东指出，苏宁在技术发展上有许多仍有待学习，因为那对他们来说是个新观念；不只他们在学习，市场在学，整个中国都在学。(完)

(编译/审校 徐文焰/李爽/王翔琼/朱晓军/张若琪/王兴亚)

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