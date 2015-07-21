下半年经济有望企稳回升 但稳增长政策仍不能松--中行

路透上海7月21日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行601988.ss3988.hk国际金融研究所最新发布经济观察报告称，下半年经济有望企稳回升，但增长内生动力依然很弱、潜在金融风险增大、地方债务可持续性等突出问题值得特别关注，故稳增长政策方向不能改变，力度也不能放松，为经济自主增长能力的培育和提升腾出时间。

以下是中行最新报告部分摘录：

尽管未来中国经济有望企稳回升，但由于经济正处在新旧动力切换期，回升的基础依然较弱，因此在当前情势下，稳增长政策尚不能放松，还需要“扶上马，送一程”。

（一）货币政策强调灵活性

由于近期经济出现了企稳回升态势，前期已经出台了多次降息降准、政策效应还在进一步显现、市场流动性较为充裕、市场利率较低等，再考虑到资本市场渐趋平稳，近期不宜进一步降息降准。但可以根据经济增长、物价和流动性等变化，做好相关预案。

继续综合运用MLF、PSL等结构性工具，加大对小微企业、“三农”和保障房等领域的支持。不断增大金融机构各期限、各品种金融产品的发行力度，特别是能够有效连接短期利率与中长期利率的国债、CD（大额可转让存单）等，加快培育货币政策基准利率的有效传导体系。

给予重点领域和薄弱环节不良核销支持政策，避免银行资产质量过快过度下降。合理制定信贷政策，对于过剩产能行业不搞一刀切，适当支持龙头企业通过贷款、发债等加快技术改造和产品升级，尽快摆脱经营困境。货币政策应适当关注股市等资产价格，避免资产价格暴涨暴跌引发的系统性风险。

（二）财政政策重在抓政策落地

加快支出预算执行进度。多渠道筹措资金，鼓励商业银行按照要求支持在建项目的存量融资需求，确保在建项目有序推进。通过PSL向国开行持续提供低成本资金,支持保障房建设。通过设立基金、用好税收优惠、奖励资金、转移支付等多措并举吸引社会资本参与PPP项目。扩大减税降费政策力度，在前期政策基础上，将提高出口退税率的商品范围扩展至其他产能过剩产品。

积极推进第二批、第三批各1万亿元的债务置换额度。加快建立规范的地方政府举债融资机制，对地方政府债务实行限额管理，建立地方政府债务风险评估和预警机制，推进权责发生制政府综合财务报告制度建设。

（三）标本兼治促进资本市场健康稳定发展

本次股市调整的幅度和剧烈程度显然已超出了合理范围，是市场失灵的突出表现，的确为社会各方面上了一堂生动的形势教育课。进入“灾后重建”阶段，中国资本市场健康发展，需要政府长短结合、标本兼治，既要采取措施稳定市场、引导市场预期，也要坚持市场化、法制化原则和改革大方向，注重中长期制度建设，促进股票市场长期健康发展。

实行严格的大户交易和卖空报告制度，加强对风险的排查。扩大股市平准基金规模，并制度化、长期化。对配资公司、伞形信托等新机构、新产品，及时加强市场监管，避免野蛮发展，消除风险隐患。

加快上市公司退出机制建设，真正实现股市的优胜劣汰。监管重点从事前向事前事后并重转变。在申购新股时要兼顾公平，照顾到中小投资者的利益。对公司分红等政策作出合理安排，提高股票市场的投资价值。打击新股发行过程中的市场炒作，避免人为造成市场波动，消除中小投资者的不满。对大股东及高管的套现行为，出台严格限制政策并提前披露。停止大股东幕后的大宗交易和转让，严格控制大股东违规减持。

（四）大力推进自主创新，培育经济增长新动力

推进“中国制造2025”、“互联网+”等战略实施，加快互联网、物联网基础设施建设，整合通讯、能源、交通等三大网络。消除产业创新发展的制度性障碍，更加科学地加强对行业发展的指导，加快培育壮大新产品、新业态，形成投资、消费更均衡拉动增长的新动力。

通过打造产业信息和技术共享平台、政府采购、税收优惠等方式，促进企业加大对创新活动的投入，鼓励运用高新技术加快改造传统产业。利用资本市场的力量来甄别创新中的风险。通过保险或设立创新基金为企业创新失败提供安全保障。加强知识产权的创造、运用和保护，切实保护创新者的权益。（完）

(发稿 张金栋; 审校 黄凯)

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