周小川称当前稳健货币政策是合适的

中国人民银行行长周小川周五在上海参加陆家嘴论坛时称，当前中国经济金融运行是平稳的，稳健的货币政策是合适的，将合理引导信贷投放，综合运用各种工具和手段，适时调节市场流动性，并对未来中国经济增长充满信心。路透