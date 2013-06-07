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路透中文国际短讯 | 2013年 6月 7日 星期五 14:56 BJT

中国承诺加快经济改革 反对贸易保护主义

中国国务院副总理张高丽周四表示，中国将加快经济改革，更快地向内需推动经济靠拢，重视扩大进口，同时强烈反对各种形式的贸易保护主义。张高丽在成都出席《财富》500强企业论坛时表示，中国将在今后五年进口10万亿美元左右的商品，对外投资规模将达到5,000亿美元。路透
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