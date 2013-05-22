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路透中文国际短讯 | 2013年 5月 22日 星期三 14:42 BJT

中国2016年起或将设置碳排放总量的绝对上限--报载

据媒体周二报道，中国国家发改委建议从2016年起对全国温室气体排放量设置一个绝对上限值，该做法将使排放量目标独立于经济增长。若设立绝对上限值，即便中国经济增速超出预期也将必须控制碳排放量。报道称，发改委预计中国温室气体排放将在2025年达到峰值，比之前预测的早五年。路透
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