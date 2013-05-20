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路透中文国际短讯 | 2013年 5月 20日 星期一 14:56 BJT

专家称中国应容许GDP增速降至5-7%

中国国家行政学院决策咨询部陈炳才撰文称，应淡定看待中国经济增速放缓，今后几年应容忍GDP增速下降到5-7%，并及早调整战略和产业结构，以便后续增长更加稳定和可持续。文章称，根据2020年中国经济比2010年翻番的计划，今年以后，经济增长年均达到7%就可以实现。路透
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