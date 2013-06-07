消息人士称中国经济季度增长7%是新领导层的底线

消息人士称，中国新的领导层对经济放缓有更大的容忍度，可能会容忍经济季度增长率放缓至7%，才会出台新的经济刺激政策。中国正朝着消费拉动经济增长的模式过渡，习近平与李克强均曾表示经济增长步伐应适当放缓。但现在还不清楚中国领导层是否为经济增长划出了明确底线。路透