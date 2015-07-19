中国“十三五”期间将潜在经济增长率保持在7-8%--财政部副部长

路透北京7月19日 - 中国财政部副部长朱光耀表示，中国第二季度国内生产总值（GDP）同比增长7%这一数据是严肃认真、实事求是的，有信心实现今年7%左右的经济增长目标，并在“十三五”（2016-2020）期间将潜在经济增长率保持在7-8%。

新华社周日援引他的话称，在稳健的货币政策方面，关键是要稳定币值、控制通货膨胀、支持实体经济发展。在人民币汇率方面，中国已逐步达到合理均衡水平。在国际收支方面也取得了重大进展，收支总体处于健康、合理的区间。

他指出，中国去年经济增速是7.4%，而在过去很长一段时间，中国经济增速保持在9%以上。因此7%的增速反映出中国经济面临一定压力。

从国际方面来看，中国面临严峻的外部经济环境。其中，既有发达经济体货币政策走势的分化，也有地缘政治对世界经济的影响。从年初看，这种错综复杂的外部环境对中国经济增长确实产生了负面冲击。

从中国经济发展内部看，经济增速换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期，“三期叠加”的挑战继续存在。

“不过，7%的增速也反映出中国政策调整的措施正在逐步到位。其中，最重要的就是坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策。”朱光耀称。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。