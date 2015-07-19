中国“十三五”期间将潜在经济增长率保持在7-8%--财政部副部长

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月19日 - 中国财政部副部长朱光耀表示，中国第二季度国内生产总值（GDP）同比增长7%这一数据是严肃认真、实事求是的，有信心实现今年7%左右的经济增长目标，并在“十三五”（2016-2020）期间将潜在经济增长率保持在7-8%。
新华社周日援引他的话称，在稳健的货币政策方面，关键是要稳定币值、控制通货膨胀、支持实体经济发展。在人民币汇率方面，中国已逐步达到合理均衡水平。在国际收支方面也取得了重大进展，收支总体处于健康、合理的区间。
他指出，中国去年经济增速是7.4%，而在过去很长一段时间，中国经济增速保持在9%以上。因此7%的增速反映出中国经济面临一定压力。
从国际方面来看，中国面临严峻的外部经济环境。其中，既有发达经济体货币政策走势的分化，也有地缘政治对世界经济的影响。从年初看，这种错综复杂的外部环境对中国经济增长确实产生了负面冲击。
从中国经济发展内部看，经济增速换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期，“三期叠加”的挑战继续存在。
“不过，7%的增速也反映出中国政策调整的措施正在逐步到位。其中，最重要的就是坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策。”朱光耀称。（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。