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中国财经 | 2015年 7月 8日 星期三 19:01 BJT

中国近两个月经济发展积极因素不断增加 有条件完成全年目标--国务院常务会议

路透北京7月8日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开国务院常务会议指出，近两个月经济发展积极因素不断增加，有条件完成全年经济社会发展主要目标。

政府网周三报导，会议要求将各级财政沉淀和违规资金2,500多亿元人民币，加快统筹用于急需领域。国务院将239亿元中央预算内投资存量资金调整用于在建重大项目。

对闲置土地处置不力的收回年度新增建设用地指标。督促加快铁路，农村公路和重大水利建设，保证完成全年目标。

中国年初确定的经济增长目标为7%。（完）

(发稿 沈燕；审校 杨淑祯)

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