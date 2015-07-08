中国近两个月经济发展积极因素不断增加 有条件完成全年目标--国务院常务会议

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京7月8日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开国务院常务会议指出，近两个月经济发展积极因素不断增加，有条件完成全年经济社会发展主要目标。
政府网周三报导，会议要求将各级财政沉淀和违规资金2,500多亿元人民币，加快统筹用于急需领域。国务院将239亿元中央预算内投资存量资金调整用于在建重大项目。
对闲置土地处置不力的收回年度新增建设用地指标。督促加快铁路，农村公路和重大水利建设，保证完成全年目标。
中国年初确定的经济增长目标为7%。（完）
(发稿 沈燕；审校 杨淑祯)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。