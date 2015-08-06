东三省经济下半年有望企稳 加大投资和政策支持--中国发改委

路透北京8月6日 - 中国国家发展和改革委周四表示，东北三省辽宁、吉林、黑龙江今年以来经济下行压力仍然较大，正处于筑底过程之中，不过下半年有望企稳向好，未来应更好发挥投资关键作用，加大对东北地区铁路、城市管网、棚户区改造等支持力度。

发改委网站刊文称，尽快推动出台全面振兴东北地区等老工业基地的政策文件，加大支持力度，并将已出台的各项政策举措落到实处。

要加大对东北地区铁路、公路、水利、城市管网，以及城区老工业区和独立工矿区搬迁改造、棚户区改造、采煤沉陷区治理等的支持力度，制定出台推进采煤沉陷区综合治理的政策措施。

支持重大项目前期工作，研究建立东北振兴重大项目库。抓紧研究谋划一批符合方向、具备开工条件的项目，形成“建设一批、核准一批、储备一批、谋划一批”的良性循环。创新投融资机制，鼓励引导社会和民间投资，吸引更多社会和民间资本参与重点项目建设。

东北三省上半年主要经济指标增速均低于全国平均水平。辽宁、吉林、黑龙江三省地区生产总值（GDP）增速分别在2.6%左右、6.1%左右和5.1%左右，低于全国7%的增速。

辽、吉、黑三省上半年规模以上工业增加值增速分别为-5.5%、4.1%和-0.8%；固定资产投资增速分别为-13.3%、12.1%和1.6%；地方财政收入增速分别为-22.9%、0.9%和-20.1%。

除了对东北三省提供政策和投资支持，发改委还强调要推进重点领域改革，发现和培育新的增长点。

在推进重点领域改革方面，按照中央关于深化国有企业改革的总体要求加快制定深化东北地区国资国企改革的具体实施意见。组织开展东北地区民营经济改革试点。研究出台一批体现东北特点的具体实施意见和专项改革方案，对于国家拟出台的一些重大改革举措，推动在东北地区先行先试。

在培育新增长点方面，研究设立东北振兴产业投资资金以及地方层面的产业结构调整投资引导基金，壮大新兴产业创投引导基金，加大引导扶持，做大做强有基础的智能机器人、燃气轮机、卫星及应用、生物医药、绿色食品深加工等产业，形成新的优势产业。加快发展信息产业和电子商务等面向消费的新兴产业。

此外，对外开放上，加快建设大连金普新区，研究在其他城市设立国家级新区，积极推动在沈阳建设中德高端装备制造业园区，制定支持东北装备制造业“走出去”的专项实施方案。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯) =

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