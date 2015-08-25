德法领导人称中国将找到稳定经济的适当措施

路透柏林8月24日 - 德国和法国领导人周一对中国将采取必要措施来稳定经济表达了信心，并淡化近日中国股市重跌对全球经济的影响。

“中国是个大国，是全球第二大经济体。它是最有竞争力的经济体之一，且资源相当多。”法国总统奥朗德在柏林一场记者会表示。

“中国将找到适当的回应之道，全球经济够稳固，可不受中国境况影响而增长，”他并指出，股市下挫不会左右“我们的形势”。

德国总理默克尔也表示，她预期中国将“竭尽所能”稳定形势。

默克尔称，国际货币基金组织(IMF)预计中国的危机不会持续很久。(完)

(编译 张若琪 审校 张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。