中国融资困难和行政干预等是东部民企面临的主要经营困难--调查

路透北京9月15日 - 中国北京天则经济研究所最新发布对中国民营企业生存和发展的报告，从该调查对广东和浙江两地民企的调研看，超过半数的受访民企表示融资困难是面临的主要经营困难，其它困难还包括行政干预与行政垄断、政策波动大等。

本次调查在民企集中、民营经济发达的广东和浙江展开，两地民企的生存和发展环境问题对东部地区有较大代表性，也可称为其它地区的参照。两地的民企生存与发展环境指数仅为接近及格的水平，分别为5.42和5.86分（总分为10）。

从受访情况看，两省被调查民企面临的最主要经营困难为：融资困难（61%），行政干预与行政垄断（42%），政策波动大（41.5%），以及市场竞争和市场波动（38%）。

“这说明行政干预与行政垄断、政策波动大这些政府因素对民营企业造成了很大的经营困难。”报告表示。

在融资方面，12.5%的受访企业回答有很大的缺口，急需融资；77.5%回答略有缺口，需要融资。

报告指出，通胀以及经济增长放缓同时对两省民企经营造成负面影响。政府的扩张货币政策有可能对民企产生较为不利的影响。

如何改善民企生存与发展环境，报告建议需要真正提升民企地位，推行国企改革，使民企成为国民经济中的主体和主导力量；通过打破垄断，保障民企进入的一般性。

报告称，在币值稳定方面，汇率波动的得分最低，对东部企业经营的影响也最大，长期而言，汇率稳定作为外部币值稳定取决于内部币值稳定，即国内物价稳定。

而减少融资缺口的方法是提升金融自由，包括明晰金融机构产权，开放金融市场。报告称应该允许通过核准制来替代审批制，放开建立新的民营银行业金融机构。

中国刚刚发布国企改革指导意见，从总体要求到分类改革、完善现代企业制度和国资管理体制、发展混合所有制经济、强化监督防止国有资产流失等方面提出国企改革目标和举措。意见将国有企业分为商业类和公益类，并实行分类改革、分类发展、分类监管、分类定责、分类考核，推动国有企业同市场经济深入融合。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)

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