确保国有资产保值增值 促进宏观经济运行整体改善--李克强

路透北京9月21日 - 中国总理李克强在深化国有企业改革和发展座谈会上强调，要确保国有资产保值增值，创造更多社会财富，促进宏观经济运行的整体改善。

新华社援引他的话称，要加快制定贯彻《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》的配套政策和鼓励企业创新发展的举措，对需要试点的应支持企业积极探索，建立合理的容错机制，分类推进，因企施策。

“国有企业要把深化改革与稳增长、调结构、惠民生有机结合，主动担负起促进产业升级、扩大有效需求、提升经济竞争力等重任。”李克强称。

他指出，要做好增量、盘活存量、主动减量，优化国有资本布局结构，推动企业兼并重组，抓紧处置“僵尸”企业、长期亏损企业和低效无效资产，提高国有资本配置和运行效率，加快技术改造和内部挖潜，减少亏损、扩大盈利，增强企业活力、竞争力和抗风险能力。

要完善国有资产管理体制、现代企业制度和市场化经营机制，坚持和完善基本经济制度，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展，推进混合所有制改革，促进相互融合、共同发展。

李克强并强调，要坚持创新驱动发展战略，把国企改革与大众创业、万众创新紧密结合。要依托“互联网+”，打造众创、众包、众扶、众筹等平台。

另据国家发改委网站援引发改委副主任刘鹤的话称，下一步，要按照国务院的总体部署，结合电力、石油、天然气、铁路、民航、通信、军工等领域改革，开展不同领域混合所有制改革的试点示范。要支持地方从实际出发大胆探索，及时总结推广地方在发展混合所有制经济方面的经验。

中国此前发布国企改革指导意见，从总体要求到分类改革、完善现代企业制度和国资管理体制、发展混合所有制经济、强化监督防止国有资产流失等方面提出国企改革目标和举措。意见将国有企业分为商业类和公益类，并实行分类改革、分类发展、分类监管、分类定责、分类考核，推动国有企业同市场经济深入融合。