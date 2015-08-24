版本:
中国
中国财经 | 2015年 8月 24日 星期一 10:30 BJT

中国经济料在政府刺激措施扶助下企稳--日本经济财政大臣

路透东京8月24日 - 日本经济财政大臣甘利明周一表示，由于中国政府正采取措施刺激增长，他预期中国经济将回稳。

甘利明在参议院预算委员会发言时称，他还要密切关注中国经济疲势会否蔓延至其他东南亚国家。(完)

(编译 徐文焰；审校 戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐