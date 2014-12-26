博客：新常态更需平常心 中国应对经济下行最忌病急乱投医

作者 沈燕

尽管中国不断强调经济步入新常态，不唯GDP识英雄，但从近期出台的一系列政策选择上看，包括急不可待地加快投资审批，以及最新出台的加快应急产业发展政策，似有相背而行之势。

首先从投资看，国家发改委年内审批的铁路、公路等基础设施投资项目规模已高达1.26万亿元人民币，其中四季度审批节奏明显加快，尤其本周短短两天内即批复总投资近1,600亿元的七个项目，一改以往数月甚至数年的“龟速”审批。

基于在今年反腐风暴中，国家发改委一些权力部门，如能源局，财金司等，因滥用职权爆出“审批崩塌式腐败”，眼下如此高效的审批速度一方面可以视为其简政放权的改革成效；但另一方面，动辙上百亿甚至上千亿的投资项目，其中包括大量的财政投入资金，以如此集中快速的审批速度推进，资金的使用效率到底有多大呢？

这种审批快节奏也难免令人忧虑：潜在原因是否因中国经济下行压力过太，发改委不得不加快投资铁路、公路等项目审批，替代因房地产投资下降对中国经济的拖累，来稳住经济，确保GDP(国内生产总值)目标实现？

中国政府年初确定今年经济增长目标为7.5%左右。受投资和消费明显回落拖累，中国三季度GDP增速进一步放缓至五年半低点7.3%，前三季增速则为7.4%。而中国总理李克强曾多次强调，中国有条件、有能力实现今年经济增长目标，比7.5%高一点或低一点都是可以的。

为对抗经济下行压力，中国四季度基础设施投资步伐继续加快。四季度前两个月，发改委共分七批集中批复铁路等基建投资项目，累计投资额度已超过9,000亿元。而截止目前，发改委年内批复基础设施建设项目的累计投资规模已接近1.26万亿元。

**扩消费发展应急产业，难解政策意图**

此外，作为拉动中国经济的“三驾马车”之一，尽管中国希望通过扩大消费，激发潜在需求，但在收入分配蛋糕本身就存在政府占大头，企业占中头和个人占小头的不均衡现实面前，消费需求的弹性空间有限。

在这种背景下，中国刚刚出台并首次提出加快应急产业发展政策，以激发全社会对应急产品和服务的消费需求，亦难免令人揣摩政策意图何在？

因为应急本身就是一种突发的状态，包括灾情、疫情、战事等等，而应急所需物资原本就应充分列入国家储备物资中。

对于本身就是应急所需的物品，政策却要鼓励发展成为一种应急产业，在中国产能全面过剩的大背景下，此举是为企业指点江山，另辟路径抑或政策更着眼于长远？

中国周三发布关于加快应急产业发展的意见提出，到2020年，应急产业规模明显扩大，应急产业体系基本形成，成为推动经济社会发展的重要动力；并将加大财政税收政策对其支持力度。

意见指出，应急产业是为突发事件预防与应急准备、监测与预警、处置与救援提供专用产品和服务的产业。发展应急产业，一举数得，有利于提高国家公共安全基础水平、培育新的经济增长点和提升应急技术装备核心竞争力。