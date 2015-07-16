香港《经济日报》：中央保七硬任务 势加招稳经济

（7月16日社评）

内地上半年经济增长保住7%，外界虽疑数据存水份，惟中央续松楼控、谷投资硬托经济，反映＂保七＂决心极大。内地下半年经济挑战重重，中央势加力出招，以达稳经济硬任务。

外界原预期内地第二季经济增长势跌破7%，惟国家统计局昨公布，内地上季经济增长仍达7%，和第一季持平，官方形容经济缓中趋稳，下半年经济有机会更好。市场则关注经济数据是否存在水份，并忧上半年＂保七＂既达标，中央稳经济力度或减，酿中港股市昨下跌。

外界对上季数据存疑，确非无理。因估计上季经济增长会跌破7%的，不少是熟知内地经济情况的内地券商，以至被视为中央智囊机构的国家信息中心等。且综观内地经济＂三头马车＂，即消费、投资与外贸数据，上半年增速皆较第一季表现有所放缓，整体经济增长却可续保7%，令市场倍感疑惑。惟市场忧中央未来会减低稳经济力度，应是过分忧虑。因第二季能保七正是中央过去两、三个月硬托的结果，除接连减息与降准外，更关键是楼控转向，除京、沪、深、穗等一綫城市外，限购令几全松绑，令楼市止跌撑经济；投资方面，中央亦力推多项基建加快上马，如国有控股的固定资产投资项目，增速便由1至5月的10.9%，加快至1至6月的12.3%，成保七的主要动力。

相信中央亦深知，内地经济自生动力仍不足，尤其下半年内地经济的外部与内部压力恐增，须续靠中央推刺激经济措施保温。

外部方面，环球经济较预期弱，国基组织（IMF）上周便将今年全球经济增长预测，由3.5%降至3.3%，作为中国主要出口市场的美国，增长预测更由3.1%大降至2.5%。在外围经济阴霾密布、需求恐更趋弱下，中国外贸出口恐添负面冲击。

至于内部压力则来自A股，因内地股市经历近一个月调整，累泻逾四分一，不少股民尤其参与杠杆买卖的＂大妈＂损失严重，恐碍消费市道；中央为救市暂停新股上市与企业再融资，亦恐损投资动力与信心，令内需添压。

国务院总理李克强在本月初重申，有能力实现7%左右的增长目标，此或预视稳经济力度不但不会减弱，更可能因应内外形势变化进一步加强，除将继续减息降准，加大货币宽松力度外，更可能加码推积极财政政策，促更多基建加快上马等，以抵销经济下行重压，确保全年＂保七＂的硬任务达标。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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