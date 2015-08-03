保持定力推动经济结构战略调整 发现和处理各类矛盾和风险--人民日报

路透北京8月3日 - 《人民日报》周一发表评论文章称，既要保持战略定力，持之以恒推动经济结构战略性调整；又要树立危机应对和风险管控意识，及时发现和果断处理可能发生的各类矛盾和风险。

文章称，定力不等于固步自封，要因时而变，随事而制，及时预调微调，高度重视应对经济下行压力，高度重视防范和化解系统性风险，把困难和挑战估计得充分一些，把防范措施做得周密一些，促进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险综合平衡。

“中国有世界最高的居民储蓄率和最大的宏观经济政策空间，制度优势明显，只要把握好，出不了大问题。”文章称。

中国就业好于预期，经济金融风险总体可控，经济结构战略性调整逐步深化，新亮点破茧而出，新动能蓄积力量，经济形势总体向好。不必纠结于GDP数字的些许起落，而应坚定不移地推动经济提质增效升级。

文章提到，中国经济下行压力不小，但并未出现也不可能出现断崖式滑落。经济发展长期向好的基本面没有变，经济韧性好、潜力足、回旋空间大的基本特质没有变，经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变。

上半年中国经济增长符合预期，主要指标有所回升，但也面临一些突出矛盾和问题，经济下行压力依然较大。在这样的背景下，尤其需要保持战略定力。

“保持战略定力，定在哪里？定在稳中求进的工作总基调上。稳，就是宏观政策要“稳”字当头，不搞强刺激；发展局面要基本平稳，守住风险底线。进，不是追求高增长，而是追求提质增效，追求结构优化。”文章称。

文章指出，经济增速回落，有外部需求收缩、内部“三期叠加”多种矛盾聚合的因素，也有经济发展进入新常态的因素。新常态下，经济增速换挡是经济规律使然，并且7%的速度在世界主要经济体中仍然名列前茅，创造的实际增量是前些年两位数增长也比不了的。

搞强刺激、踩大油门，只会让经济在短期内“兴奋”，缺乏持久活力，还可能留下产能过剩、债务风险积聚等“后遗症”，损害的是转方式、调结构等中长期发展战略。 文章提到，保持定力就要排除干扰、攻坚克难，坚持转型升级不动摇。转方式、调结构是新常态更本质的特征。结构调整等不得、熬不起，必须有长远眼光，有久久为功的耐力，不为速度的一时波动而改变初衷、目标和方向，真正做到“千磨万击还坚劲，任尔东西南北风”。

上周召开的中共中央政治局会议明确提出，高度重视应对经济下行压力，高度重视防范和化解系统性风险，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路，保持宏观政策连续性和稳定性，在区间调控基础上加大定向调控力度，及时进行预调微调。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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