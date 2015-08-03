保持定力推动经济结构战略调整 发现和处理各类矛盾和风险--人民日报

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月3日 - 《人民日报》周一发表评论文章称，既要保持战略定力，持之以恒推动经济结构战略性调整；又要树立危机应对和风险管控意识，及时发现和果断处理可能发生的各类矛盾和风险。
文章称，定力不等于固步自封，要因时而变，随事而制，及时预调微调，高度重视应对经济下行压力，高度重视防范和化解系统性风险，把困难和挑战估计得充分一些，把防范措施做得周密一些，促进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险综合平衡。
“中国有世界最高的居民储蓄率和最大的宏观经济政策空间，制度优势明显，只要把握好，出不了大问题。”文章称。
中国就业好于预期，经济金融风险总体可控，经济结构战略性调整逐步深化，新亮点破茧而出，新动能蓄积力量，经济形势总体向好。不必纠结于GDP数字的些许起落，而应坚定不移地推动经济提质增效升级。
文章提到，中国经济下行压力不小，但并未出现也不可能出现断崖式滑落。经济发展长期向好的基本面没有变，经济韧性好、潜力足、回旋空间大的基本特质没有变，经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变。
上半年中国经济增长符合预期，主要指标有所回升，但也面临一些突出矛盾和问题，经济下行压力依然较大。在这样的背景下，尤其需要保持战略定力。
“保持战略定力，定在哪里？定在稳中求进的工作总基调上。稳，就是宏观政策要“稳”字当头，不搞强刺激；发展局面要基本平稳，守住风险底线。进，不是追求高增长，而是追求提质增效，追求结构优化。”文章称。
文章指出，经济增速回落，有外部需求收缩、内部“三期叠加”多种矛盾聚合的因素，也有经济发展进入新常态的因素。新常态下，经济增速换挡是经济规律使然，并且7%的速度在世界主要经济体中仍然名列前茅，创造的实际增量是前些年两位数增长也比不了的。
搞强刺激、踩大油门，只会让经济在短期内“兴奋”，缺乏持久活力，还可能留下产能过剩、债务风险积聚等“后遗症”，损害的是转方式、调结构等中长期发展战略。 文章提到，保持定力就要排除干扰、攻坚克难，坚持转型升级不动摇。转方式、调结构是新常态更本质的特征。结构调整等不得、熬不起，必须有长远眼光，有久久为功的耐力，不为速度的一时波动而改变初衷、目标和方向，真正做到“千磨万击还坚劲，任尔东西南北风”。
上周召开的中共中央政治局会议明确提出，高度重视应对经济下行压力，高度重视防范和化解系统性风险，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路，保持宏观政策连续性和稳定性，在区间调控基础上加大定向调控力度，及时进行预调微调。（完）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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