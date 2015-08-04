发展实体经济和培育核心竞争力企业为政策出发点--人民日报

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京8月4日 - 人民日报周二继续刊发二论做好当前经济工作的评论文章称，必须把发展实体经济和培育有核心竞争力的优秀企业作为制定和实施经济政策的出发点，这是中央政治局研究上半年经济形势和经济工作做出的重大论断。
文章称，新常态下不是不要GDP，而是要有质量、有效益、可持续的GDP，这是“发展是硬道理”战略思想的内在要求。坚持用发展的办法解决前进中的问题，是主动适应新常态、做好当前经济工作的重要方法论。
“目前经济运行中出现的一些矛盾和问题，根源恰恰在于盲目追求速度的旧思维、老路径。”文章称。
只有顺应新常态的趋势性特征，以提高经济发展质量和效益为中心，把握好稳增长与调结构的平衡，让改革提供持续发展的内驱力，让创新成为点燃发展的新引擎，努力走出一条质量更高、效益更好、结构更优、后劲更足的发展新路，才能有效破解经济工作中的深层次矛盾和问题。
文章指出，当前中国经济运行稳中向好，经济增长仍处在合理区间，同时，经济下行压力依然较大，一些企业经营困难，新动力不足和旧动力减弱的结构性矛盾依然突出。
巩固基础，就要坚持发展实体经济。发展最坚实的基础，有强大的实体经济。企业好，经济就好，政府有税收、居民有就业、金融有依托、社会有保障。
文章指出，巩固基础就要坚持发展为了人民。必须始终坚持以人为本，着力保障基本公共服务有效供给，保障民生建设资金投入，全力解决好人民群众关心的教育、就业、收入、社保、医疗卫生、食品安全等问题，保障民生链正常运转。
要积极引导民生需求，稳定和逐步扩大消费，支持相关服务行业加快发展，培育形成新的经济增长点，使民生改善和经济发展有效对接、相得益彰。
人民日报周一刊发的评论文章称，既要保持战略定力，持之以恒推动经济结构战略性调整；又要树立危机应对和风险管控意识，及时发现和果断处理可能发生的各类矛盾和风险。（完）
(发稿 沈燕；审校 杨淑祯)
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路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。