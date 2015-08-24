推进京津冀协同发展 坚持改革先行加快破除机制障碍--人民日报

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月24日 - 人民日报周一发布评论员文章称，推进京津冀协同发展，要有创新观念，打破惯性思维和路径依赖，坚持体制机制创新。对一些带动性、互补性、融合性强的重大工程项目和具有关键作用、导向意义的重大改革举措要抓紧组织实施。
这篇“以协同发展引领改革大潮”的文章称，推进京津冀协同发展必须实现重点突破。对符合目标要求、现实急需、易于达成共识、具备条件的领域要实施率先突破。对广大群众普遍关心关注的大气污染、交通拥堵、公共服务等民生问题要优先紮实推进。
文章称，协同发展，必须坚持改革先行，加快破除行政管理、资源配置、功能布局等方面存在的体制机制障碍，在创新协同发展体制机制、推动市场一体化、支持开展先行先试、完善法规制度等方面锐意改革。
协同发展，必须依靠创新驱动，以促进创新资源合理配置、开放共享、高效利用为主线，加快构建区域协同创新体系，探索人口经济密集地区优化开发的新模式，促进区域协调发展，形成新增长极。 文章称，推进京津冀协同发展，要有系统思维，在大视野、大思路、大格局下推进。既处理好整体规划与分步实施的关系，加强顶层设计和统筹谋划，明晰区域功能定位，明确基本思路和发展方向；又立足现实基础，确定分阶段任务的时间表、路线图，把控好推进的步骤、节奏和力度。
“一分部署，九分落实。从顶层设计到全面实施，推进京津冀协同发展使命光荣、任重道远。”文章称。（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。