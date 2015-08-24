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中国财经 | 2015年 8月 24日 星期一 09:10 BJT

推进京津冀协同发展 坚持改革先行加快破除机制障碍--人民日报

路透北京8月24日 - 人民日报周一发布评论员文章称，推进京津冀协同发展，要有创新观念，打破惯性思维和路径依赖，坚持体制机制创新。对一些带动性、互补性、融合性强的重大工程项目和具有关键作用、导向意义的重大改革举措要抓紧组织实施。

这篇“以协同发展引领改革大潮”的文章称，推进京津冀协同发展必须实现重点突破。对符合目标要求、现实急需、易于达成共识、具备条件的领域要实施率先突破。对广大群众普遍关心关注的大气污染、交通拥堵、公共服务等民生问题要优先紮实推进。

文章称，协同发展，必须坚持改革先行，加快破除行政管理、资源配置、功能布局等方面存在的体制机制障碍，在创新协同发展体制机制、推动市场一体化、支持开展先行先试、完善法规制度等方面锐意改革。

协同发展，必须依靠创新驱动，以促进创新资源合理配置、开放共享、高效利用为主线，加快构建区域协同创新体系，探索人口经济密集地区优化开发的新模式，促进区域协调发展，形成新增长极。 　文章称，推进京津冀协同发展，要有系统思维，在大视野、大思路、大格局下推进。既处理好整体规划与分步实施的关系，加强顶层设计和统筹谋划，明晰区域功能定位，明确基本思路和发展方向；又立足现实基础，确定分阶段任务的时间表、路线图，把控好推进的步骤、节奏和力度。

“一分部署，九分落实。从顶层设计到全面实施，推进京津冀协同发展使命光荣、任重道远。”文章称。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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