推进京津冀协同发展 坚持改革先行加快破除机制障碍--人民日报

这篇“以协同发展引领改革大潮”的文章称，推进京津冀协同发展必须实现重点突破。对符合目标要求、现实急需、易于达成共识、具备条件的领域要实施率先突破。对广大群众普遍关心关注的大气污染、交通拥堵、公共服务等民生问题要优先紮实推进。

协同发展，必须依靠创新驱动，以促进创新资源合理配置、开放共享、高效利用为主线，加快构建区域协同创新体系，探索人口经济密集地区优化开发的新模式，促进区域协调发展，形成新增长极。 文章称，推进京津冀协同发展，要有系统思维，在大视野、大思路、大格局下推进。既处理好整体规划与分步实施的关系，加强顶层设计和统筹谋划，明晰区域功能定位，明确基本思路和发展方向；又立足现实基础，确定分阶段任务的时间表、路线图，把控好推进的步骤、节奏和力度。