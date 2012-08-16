版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 8月 16日 星期四 09:53 BJT

温家宝称中国有条件实现经济目标

中国国务院总理温家宝周三在浙江考察时称，中国经济下行压力仍然较大，经济困难可能还会持续一段时间，不过中国有条件有能力实现经济目标。中国今年经济增长目标为7.5%。图为资料图片。

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐