中国经济第四季显示出企稳迹象 但投资下滑--企业调查

路透上海12月18日 - 一项企业调查显示，中国经济第四季显示出企稳迹象，但企业仍谨慎对待投资，凸显北京刺激经济增长的努力遇阻。

“虽然这种反弹确实并不惊人，但销售、利润和就业在下半年都有所好转，”中国黄皮书在致客户的研究报告中引用对2,000企业的季度调查结果称。

报告指出，薪资和就业增长保持稳定，而且出口订单上升，帮助抵消内需疲弱的影响。

“不过，第四季经济好转与北京所称的朝着消费更加强劲的方向进行再平衡的说法不符，”报告补充称，指出服务业表现强劲，并未伴随终端用户需求增加的迹象。

该报告将于周四公布，此前中国11月公布一系列令人失望的宏观经济数据。

调查显示，受访者对待资本支出愈发谨慎，投资连续第四季下滑。

只有47%的受访者称计划增加资本支出，该比例这项调查的创纪录第三低。有12%的受访者计划削减资本支出。

报告还指出，经济放缓给货币政策带来挑战，由于企业领导者不愿增加支出，推出更多宽松举措可能弊大于利。(完)

(编译 杜明霞；审校 张涛)

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