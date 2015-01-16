发改委：今年将保持经济运行在合理区间 投资稳定增长

中国证监会下发新一批10家企业IPO批文 募资总额至多46亿元
路透上海5月6日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过46亿元人民币。
路透北京1月16日 - 中国国家发展改革委员会副主任朱之鑫称，2015年中国保持经济运行在合理区间，将保持投资稳定增长。
他在国新办举行的吹风会上表示，将采取措施进一步扩大国内需求，完善稳定外贸的政策。
新闻稿也提到，今年中国经济发展面临的国内外环境仍然错综复杂，要坚持稳中求进总基调，保持经济运行在合理区间，把转方式调结构放到更重要位置，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。
中国去年确定的经济增长目标是GDP增长7.5%左右，中国国家统计局将于下周二（20日）发布2014年GDP数据。（完）
(发稿 侯向明；撰写 沈燕; 审校 杨淑祯)
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